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健康網》減重「停滯期」醫揭3步克服：減少壓力
〔健康頻道／綜合報導〕許多人減重到一半陷入「停滯期」，努力飲食控制、規律運動，體重還是沒有明顯變化。新陳代謝科醫師楊幼琳在臉書粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」建議，透過3步驟來克服停滯期。
第一步：啟動「飲食日誌」，揪出熱量黑洞
很多時候我們不是「吃得少」，而是「吃錯了」。楊幼琳建議，詳細記錄1到2週的飲食細節，包含份量、進食時間，甚至是當下的情緒狀態。
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許多隱形陷阱（如手搖飲、加工零食）常在無意識間攝取。透過精確紀錄，才能釐清到底是熱量超標，還是營養分配不均導致代謝卡關。
第二步：補足水分，讓脂肪順利「水解」
脂肪燃燒的第一步生化反應就是「水解」，缺水會直接讓燃脂引擎熄火！楊幼琳說明飲水公式：若無心臟或腎臟疾病，成人每日飲水量應為「體重 （kg） × 30～35 （ml）」，尤其運動後更要加強補充。水分充足不僅能加速代謝，還能幫助排除體內廢物，是打破停滯期最簡單、也最有效的方法。
第三步：重視睡眠，平衡壓力荷爾蒙
有時候體重減不下來，「不是你動得不夠，而是睡得太少」。楊幼琳表示，睡眠不足會導致壓力荷爾蒙（皮質醇）升高，這會傳遞訊號讓身體開啟「節能模式」，進而抑制脂肪代謝。規律且高品質的睡眠，是重啟代謝節奏的起點。讓身體充分休息，內分泌才能回到燃脂的最佳狀態。
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