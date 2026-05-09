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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》24歲女終身洗腎 血糖破表！護理師：划不來

2026/05/09 11:23

ICU護理師林婷談一個案例：一名24歲女子長期熬夜又愛吃甜，竟釀成終身洗腎。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

ICU護理師林婷談一個案例：一名24歲女子長期熬夜又愛吃甜，竟釀成終身洗腎。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕年僅24歲就需要終身洗腎，這是怎麼回事？護理師林婷談一個案例：一名年僅24歲的女子，自小就有把含糖飲料，甜食當點心，天天吃的習慣；且生病時竟未就醫，而是狂吞止痛藥。直到某天胸悶就醫，血糖竟高到機器無法偵測。急救後撿回一命，卻需要終身洗腎。

林婷在粉專「林婷一下吧 icu護理師」說明，這位女子長期熬夜，有吃宵夜之習慣，且飯後一定要來個甜點，包含甜麵包或蛋糕。且在到醫院之前1週便發現自己胸口悶悶不適，打電話給媽媽說自己撐不住了。

到院後臉色蒼白，意識不清，血糖高到機器破表，量不出來，有糖尿病酸中毒之現象，抽血也發現發炎指數過高，腎臟、肺臟等器官皆在發炎。

最後林婷總結，不要過度放縱自己的生活，要有良好生活品質。首先，熬夜、喝含糖飲料與吃甜食，偶而為之還沒關係，千萬不能當日常。再者覺得自己年輕，但總是有限度。林婷強調，高血壓、心臟病、糖尿病已年輕化，年輕人罹患慢性病，案例相當多。最後，身體有異狀不適絕對不能硬撐，撐到最後，撐不住的就是終身洗腎，划不來。

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