乳房健康別等痛才管 中醫師：情緒壓抑也是危險因子

即使沒有症狀，也應養成乳房自我檢查與定期影像檢查習慣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕明（10）天就是母親節，不少人忙著訂餐廳、送花束與蛋糕，但中醫師提醒，相較於禮物，媽媽的健康更值得被重視。尤其許多女性在成為母親後，長期把家庭與孩子擺在第一位，忽略自己的身體警訊，其中「乳房健康」更是許多女性最容易忽視的一環；臨床觀察發現，不少女性即使出現乳房脹痛、乳腺阻塞、纖維囊腫甚至硬塊，仍習慣「忍一下就過了」，等到症狀嚴重才就醫。

翰鳴堂中醫診所院長、中醫師賴睿昕表示，現代女性普遍面臨工作壓力大、情緒長期壓抑、作息不正常等問題，再加上熬夜、飲食油膩與內分泌失調，容易出現乳房脹痛、乳腺阻塞、纖維囊腫，甚至乳房硬塊等問題。尤其不少媽媽長期照顧家庭，把自己的不舒服擺在最後，往往等到症狀反覆發作或明顯加劇後才就醫，恐錯過較佳調理時機。

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賴睿昕指出，中醫認為「乳房屬肝胃經循行之處」，與肝氣、氣血循環以及情緒狀態息息相關。當女性長期壓力大、情緒鬱悶時，容易造成「肝氣鬱結」，進一步影響氣血循環，導致乳房脹痛、悶痛、月經前乳房不適等情況；若再加上愛吃炸物、甜食、含糖飲料，或經常熬夜晚睡，則容易形成痰濕體質，使乳腺循環變差，增加乳房問題發生機率。

他表示，許多人誤以為只有中、高齡女性才需要注意乳房保養，但近年乳房問題已有年輕化趨勢。臨床上甚至可見不少20、30歲女性，因高壓生活、睡眠不足與情緒焦慮，提早出現乳房硬塊或乳房疼痛問題；尤其職場媽媽長期肩頸緊繃、姿勢不良、駝背久坐，也容易造成胸部循環受阻與淋巴代謝不佳。

在乳房保養方面，賴睿昕表示，中醫並非只針對局部症狀處理，而是強調「整體身心平衡」。臨床上會依照個人體質，朝疏肝理氣、化痰散結、調整氣血循環等方向進行調理，幫助改善乳房脹痛、經前不適與情緒壓力問題，同時也會搭配生活習慣調整，才能真正改善根本問題。

◎針對日常保養，賴睿昕也提出5項建議：

●避免長期情緒壓抑：許多媽媽習慣把壓力往肚子裡吞，但長期悶著不說，反而容易讓肝氣鬱結，適度放鬆、培養興趣，以及與家人朋友聊天，都有助情緒代謝。

●減少高油脂與高糖飲食：炸物、甜食及含糖飲料攝取過多，容易增加體內痰濕與發炎反應，也可能影響女性荷爾蒙平衡。

●養成規律睡眠：中醫認為，晚上11點後是肝膽經休息修復的重要時間，若長期熬夜，容易影響內分泌與氣血循環。

●避免過度壓迫胸部：鎮過緊的內衣、長期姿勢不良、肩頸僵硬與駝背，都可能影響胸部循環與淋巴代謝。

●定期乳房檢查不可少：即使沒有症狀，也應養成乳房自我檢查與定期影像檢查習慣；中醫調理屬於輔助保養，若發現異常硬塊、分泌物或持續疼痛，仍應盡快接受專業醫療檢查。

賴睿昕表示，母親節真正重要的，不只是送禮物，而是提醒媽媽「妳也值得被照顧」。很多女性長年照顧家庭，卻忘了照顧自己；乳房健康不只是外在美觀，更與女性整體氣血、情緒與生活品質密切相關。今年母親節，除了送花與蛋糕，不妨陪媽媽做一次健康檢查、關心她的睡眠與壓力，甚至提醒她好好休息，因為對媽媽而言，最好的禮物，往往不是昂貴的禮物，而是家人真正的陪伴與關心。

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