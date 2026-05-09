不是夢遊！睡夢中拳打腳踢恐失智前兆 醫：大腦退化表現

新營醫院王威仁醫師提醒有哪些症狀應提早就醫。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕為強化失智症早期辨識與介入，衛福部新營醫院成立失智共照中心後，臨床發現多起特殊案例，有患者在睡眠中出現揮拳、踢腳、甚至攻擊他人等行為，原被家屬誤認為夢遊或單純作夢過於激烈，經進一步神經評估後，確診為路易氏體失智症。醫療團隊提醒，此類症狀可能是失智症的早期重要警訊，應提高警覺。

新營醫院神經內科醫師王威仁表示，這類現象在醫學上稱為「快速動眼期睡眠行為障礙」（REM sleep behavior disorder，RBD），患者在睡眠中會將夢境具體化，出現揮拳、踢腳、大聲喊叫等動作。該症狀與路易氏體失智症及帕金森氏症等神經退化性疾病高度相關，且往往在記憶力明顯退化前數年即已出現，是極具價值的早期預警指標。「很多人以為只是夢遊，其實是大腦已經出現退化變化。」

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新營醫院指出，臨床上不少患者初期未被重視，常被誤認為夢遊或睡眠品質不佳，因壓力過大導致作夢激烈，少數因夜間攻擊行為造成家人受傷後才就醫，這類症狀過去在大眾健康教育與媒體報導中較少被提及，導致民眾辨識度不足，延誤診斷時機。

新營醫院說，隨著台灣邁入高齡社會，失智症防治策略已由過去的「診斷與治療」，逐步轉型為「早期辨識與前期介入」，醫院透過失智共照中心整合神經內科、精神科與相關醫療資源，從睡眠異常等非典型症狀中辨識高風險族群，強化社區照護網絡，有助於降低疾病衝擊與家庭照護負擔。

王威仁提醒，失智症並非僅以記憶力衰退為唯一表現，部分患者可能以睡眠異常作為最早期徵兆，若家中長者出現睡眠中出現揮拳、踢腳等動作、睡覺時大聲說話或與夢境互動、有攻擊行為或從床上跌落風險，儘早至失智共照中心、神經內科或睡眠專科門診評估。

睡眠異常疑似症狀AI示意圖。（新營醫院提供）

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