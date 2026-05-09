脖子摸到4.5公分腫塊 穿刺驗良性「不單純」 手術中快篩揪出甲狀腺癌

黃姓男子頸部出現腫塊，一開始接受穿刺檢查，結果顯示為良性，透過手術追查，才發現為甲狀腺惡性腫瘤。（彰化醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕61歲黃姓退休警察日前摸到左側頸部出現腫塊，就醫後接受細針穿刺檢查，結果顯示為良性，但衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方認為腫瘤「並不單純」，決定在手術中同步進行「冷凍切片」即時化驗，結果證實為甲狀腺惡性腫瘤。醫療團隊當場擴大手術，一次完成全甲狀腺切除，讓黃男免於二度開刀，目前恢復情況良好。

黃男表示，因哥哥過去曾罹患甲狀腺癌，讓他對頸部異常特別敏感，幾個月前摸到脖子有腫塊後便立即就醫。經電腦斷層檢查，發現左側甲狀腺有約4.5公分腫瘤，但細針穿刺結果卻顯示良性。

請繼續往下閱讀...

許嘉方表示，雖然穿刺報告為良性，但電腦斷層顯示腫瘤約4.5公分，且呈現不均勻的實心狀，這些特徵讓他高度懷疑可能是惡性腫瘤。他指出，細針穿刺只是抽取局部細胞檢驗，仍有誤差與偽陰性的可能，若完全依賴報告，恐延誤治療時機。

經醫病共享決策後，醫療團隊決定先切除左側甲狀腺，並於手術中同步進行「冷凍切片」，由病理醫師立即化驗腫瘤組織。約30分鐘後結果出爐，確認為惡性腫瘤，醫療團隊隨即追加切除右側甲狀腺，一次完成全甲狀腺切除手術，降低癌細胞擴散風險。

黃先生術後恢復良好，後續接受放射性碘（I-131）治療。由於甲狀腺全切除，身體無法自行分泌甲狀腺素，可能出現怕冷、易疲倦等症狀，必須終生服用甲狀腺素。

許嘉方提醒，甲狀腺癌雖然女性較常見，但男性一旦發現腫瘤，惡性比例反而偏高，尤其有家族病史者，更應定期接受頸部超音波檢查。若出現頸部腫塊、聲音沙啞、吞嚥困難或淋巴腫大等症狀，應盡速就醫。甲狀腺癌若能及早發現、及早治療，整體治癒率與預後都相當良好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法