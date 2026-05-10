健康網》小弟弟反覆破皮又爆痛 醫揪元凶恐是糖尿病

鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪提醒，小弟弟的異狀，往往是身體發出的求救信號。若發現反覆發炎、破皮等狀況，找出根本原因才是關鍵；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕男性朋友若出現包皮反覆發炎、裂開、紅腫破皮，別只當成局部感染處理，可能是身體發出的警訊。鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪分享，近日門診遇到1名約40歲男性，因包皮反覆裂開、開口變小，甚至洗澡時疼痛而就醫。檢查後，確認是非常典型的「糖尿病包皮炎」外觀。提醒若包皮經常出現發炎、裂傷等情況，千萬別輕忽，恐是糖尿病早期徵兆之一。

蘇信豪於臉書粉專發文指出，很多男性朋友不知道，包皮反覆發炎、撕裂傷，其實是糖尿病常見的早期徵兆之一。高血糖會讓身體免疫力下降，加上殘留的尿液中含有糖分，這裡就成為細菌和黴菌最愛的溫床，導致包皮反覆感染、失去彈性，最後開口緊縮甚至纖維化。

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蘇信豪提及，面對這種狀況，標準治療流程包括以下3步驟：

揪出元凶：抽血檢測與診斷

很多人不知道自己有糖尿病，因此會先安排抽血檢查，只要健檢報告符合下列其中一項，醫學上就會診斷為糖尿病：

●糖化血色素 （HbA1c）≧6.5%：這是最重要的指標，能反映過去2-3個月的平均血糖狀況。

●空腹血糖值≧126mg/dL。

●隨機血糖值≧200mg/dL：且伴隨多吃、多喝、多尿或體重減輕等典型症狀。

先治標、再治本

先開立藥物治療眼前的發炎與感染，同時要求患者配合用藥與飲食控制，先把血糖穩定下來。

選擇最佳時機點手術

很多人痛到想立刻割包皮，但會建議先暫緩。因為，雖然糖尿病的診斷標準是糖化血色素6.5%（但常常被診斷確認時，已超過10%），為了確保手術安全與避免傷口感染，會要求患者先把糖化血色素（HbA1c）控制降到8以下。在這個數值下，身體的傷口癒合能力最好，再來進行包皮手術，才能一勞永逸，恢復得又快又好。

蘇信豪提醒，小弟弟的異狀，往往是身體發出的求救信號。若發現反覆發炎、紅腫破皮等狀況，千萬不要只是一直擦成藥，找出根本原因才是關鍵。

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