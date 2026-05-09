健康網》寶寶吃雞蛋怕過敏 醫授4關鍵吃法 補鐵質助發育

營養師黃曉彤表示，雞蛋不是能不能吃，而是什麼時候開始吃、怎麼吃。建議當寶寶開始吃副食品後，掌握4個關鍵吃法，即可嘗試少量攝取，補充營養助發育；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寶寶可以吃雞蛋嗎？營養師黃曉彤表示，許多爸媽對於是否給寶寶吃雞蛋很猶豫，擔心容易引發過敏。不過，這個觀念已經不完全正確，雞蛋不是能不能吃，而是什麼時候開始吃、怎麼吃。建議當寶寶開始吃副食品後，掌握4個關鍵吃法，即可嘗試少量攝取，反而有助降低未來過敏風險，還能補充鐵質等營養，幫助發育與生長。

副食品階段接觸助抗敏

黃曉彤於臉書粉專「營養師 黃曉彤」發文表示，爸媽們因擔心過敏問題，認為雞蛋要晚一點再給寶寶吃。其實只要寶寶大約4-6個月開始吃副食品後，就可以少量嘗試吃雞蛋。而且現在的建議是，越早在副食品階段接觸，反而有助於降低未來過敏風險。

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雞蛋3大營養一次看

黃曉彤說，雞蛋其實是營養豐富的食物，含有鐵質，有助於預防缺鐵性貧血；也含有優質蛋白質，有利寶寶成長。此外，雞蛋也含有維生素A、D、E與多種礦物質，有利於寶寶整體發育。

寶寶補充雞蛋4重點

此外，黃曉彤也進一步說明，讓寶寶吃雞蛋的關鍵在於「怎麼吃」。建議可掌握以下4個重點：1.從少量開始（1-2小湯匙）；2.一開始可以先吃蛋黃，再慢慢嘗試蛋白，因為蛋白較容易引起過敏；3.一定要完全煮熟，免半熟蛋；4.建議白天嘗試，方便觀察反應。

黃曉彤並分享經驗，表示可將煮熟的雞蛋壓碎混在副食品裡，或做成煎蛋切成條狀，讓寶寶握著吃，接受度也都不錯。

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