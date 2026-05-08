健康網》安鼠之亂投藥藏危機！ 藥師曝小小孩、毛孩誤食急救3步驟

藥師廖偉呈提醒，帶毛孩外出散步時，若擔心風險，可幫寵物套上頭套，降低誤食老鼠藥的機會；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市近期鼠患嚴重，加上漢他病毒疫情，滅鼠投藥也引發關注。藥師廖偉呈提醒，除了討論是否投藥，更應注意的是藥物成分與誤食風險，尤其有毛孩、小小孩的家庭，更不能輕忽。提醒萬一毛孩或小小孩誤食、誤觸，務必牢記黃金急救3步驟，防範不幸發生。

廖偉呈於臉書粉專「微笑藥師Phar.Smile」發文表示，目前北市使用的是「第二代抗凝血劑」，主要成分是brodifacoum、bromadiolone。這類成分的設計為延遲性致死，也就是說，老鼠吃下後不會立刻死亡，通常3-7天後，才會因內出血而亡，以免其他老鼠因看見同伴暴斃而產生警戒效應。

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犬貓誤食危險一次看

廖偉呈說明，抗凝血劑的機轉，是阻斷維生素K在肝臟中的循環，使凝血因子II、VII、IX、X失去活性。若貓狗誤食，一旦身體受到撞擊或出現內部小破損時，恐會止不住血，導致內出血休克。他提醒，延遲性中毒是最可怕之處。誤食後，當下可能完全沒有症狀，主人通常不易發現；等到貓狗出現流鼻血、皮下瘀青、血便、虛弱、呼吸急促等症狀時，往往已是中毒後3-5天，搶救難度也會提升。

毛孩誤食黃金急救法

廖偉呈提醒，若毛孩疑似誤食老鼠藥，可掌握以下3步驟急救處理：

●第一步：誤食2小時內，立刻送至動物醫院催吐+活性碳吸附。

●第二步：確診後，獸醫會給予vitamin K1（phytonadione）解毒劑，brodifacoum 因為脂溶性高、滯留時間長，療程通常需要4-6週，提醒千萬別吃完幾天症狀消失就自行停藥。

●第三步：嚴重失血者，需輸新鮮冷凍血漿補充凝血因子。

兒童誤觸、誤食這樣做

至於萬一兒童誤觸或誤食，廖偉呈進一步說明，處理流程與動物一樣，但人類兒童的解毒劑量需依體重精算，因此，第一時間應撥打119，並聯繫毒藥物諮詢中心（02-2871-7121）。除非醫療人員指示，否則不建議自行催吐。

廖偉呈也提醒，家裡之外環境較難掌控，如公園、騎樓、社區滅的鼠藥，甚至老鼠屍體，毛孩散步時都有可能誤觸或誤食。若擔心風險，外出時可幫寵物套上頭套，降低誤食機會。

台北市近期鼠患嚴重，加上漢他病毒疫情，滅鼠投藥引發關注。藥師廖偉呈提醒，若家中小小孩、毛孩誤觸、誤食老鼠藥，切記掌握黃金急救3步驟。（資料照，記者王藝菘攝）

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