部桃兄弟檔護理師 受媽媽影響跟進當「白衣天使」

部立桃園醫院有一對護理師兄弟，哥哥王明仁（圖左）是病房護理師、弟弟王明方則是內科加護病房護理師，兄弟倆受媽媽李雅鈴影響，一家三口投入護理工作。（部立桃園醫院提供）

〔記者謝武雄／桃園報導〕部立桃園醫院有一對護理師兄弟，哥哥王明仁是病房護理師、弟弟王明方則是內科加護病房護理師，兄弟倆之所以從事護理工作，完全是受媽媽李雅鈴影響。兄弟回憶，媽媽即使再累，只要談起病人時，心理總帶著關心、牽掛，就是那份使命感，讓兄弟倆也走上「白衣天使」這條路，在不同臨床崗位上持續守護病人，寫下一家三口感人篇章。

已有5年護理年資的王明仁提到，小時候最深刻的印象，就是媽媽經常拖著疲憊身影回家，有時深夜還接到電話趕回醫院，但即便再累，媽媽提起病人時，語氣裡總帶著關心與牽掛；成為護理師後，他才深刻理解母親一路走來有多不容易，也更加佩服母親對工作的堅持與熱忱。

請繼續往下閱讀...

王明方則投入護理工作3年。他說，媽媽從未要求兄弟倆一定要走護理這條路，而是用自己的身影，讓他們理解什麼是責任與付出，現在兄弟倆進入臨床後，彼此之間更能理解護理工作的辛苦，還分享照護經驗，也會互相鼓勵。

已退休的李雅鈴，從事第一線護理工作長達28年，長年輪班、深夜值勤與高壓工作，幾乎佔據了她大半人生，看見兩個孩子接下守護生命的責任，內心既欣慰也心疼，她直言，護理工作雖然辛苦，但能在病人生病最脆弱的時刻陪伴他們是很有意義的事情，希望孩子們在忙碌工作之餘，依然保有對病人的同理心與熱情，記得當初選擇護理的初心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法