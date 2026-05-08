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健康網》聽到水聲就想尿 恐是4大惡疾！醫：伴不適須當心

2026/05/08 21:01

健康網》聽到水聲就想尿 恐是4大惡疾！醫：伴不適須當心

不少人只要聽到水流聲，例如洗澡，就會有尿意。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少年輕人在夏季時，想趕快洗冷水澡。泌尿科醫師陳鈺昕在臉書粉專「恆昕泌尿科診所」表示，光聽到蓮蓬頭「嘩啦啦」的水聲，就莫名開始尿急；甚至身體一碰到冷水，就得去跑廁所，難道自己也與電視劇演得一樣，聽到「水聲魔咒」就想小便嗎？

洗冷水澡為什麼會讓人想尿尿？

冷利尿反應：陳鈺昕表示，身體感受到寒冷時，為了維持核心體溫會透過血管收縮來減少熱能散失，讓血液集中流向心臟、腎臟等部位，當回流心臟的血液量增加，身體會分泌「排鈉肽」並抑制「抗利尿激素」，進而通知腎臟加速排尿以減輕循環負擔，就會讓人想尿尿

神經系統刺激：低溫會觸發皮膚的冷覺受體，經由反射啟動副交感神經，使膀胱逼尿肌不自主收縮，讓人有想排尿的急迫感

心理條件反射（古典制約理論）：古典制約理論由俄國生理學家伊凡‧巴夫洛夫提出，透過心理學的連結來控制生理的反射行為，比如日常生活中如廁、洗澡、洗手等通常會伴隨著水聲，久而久之大腦會將「流水聲」與「排尿行為」連結在一起，導致當耳朵接收到水聲時，自動觸發生理反射，產生尿意或實際排尿

如果只是偶爾聽到水聲後產生輕微尿意，屬於正常的神經反射，若出現急尿、尿失禁等影響日常生活的情況，建議立刻尋求泌尿科協助。

尿意一來止不住？潛藏的泌尿危機

陳鈺昕提醒，如果經常性聽到水聲憋不住、漏尿，甚至伴隨其他泌尿問題，就不只是單純的生理反射與心理因素，可能是泌尿疾病的徵兆：

膀胱過動症：因膀胱逼尿肌極度敏感，尤其在冷水刺激下症狀會越強烈，導致急尿、頻尿（白天>8次以上）、尿失禁。

攝護腺肥大：攝護腺肥大會壓迫尿道，使膀胱因長期「過度出力」導致肌肉增厚與神經敏感。此外，低溫會刺激平滑肌收縮、加重尿道阻塞，造成想尿卻尿不乾淨、尿流細小且斷斷續續。

攝護腺發炎：慢性攝護腺發炎會使骨盆底肌長期處於緊繃狀態，使周圍神經敏感度增加，在低溫環境下會加重頻尿、急尿、會陰部不適等症狀。

間質性膀胱炎：主因是膀胱黏膜防護層（GAG層）受損，使尿液刺激物傷害深層神經，引發慢性神經性發炎。在神經高度敏感下，水聲或冷刺激會觸發大腦的錯誤警報，導致嚴重的下腹脹痛與強烈尿意。

改善「水聲魔咒」4大對策

斷開大腦連結

不可邊洗澡邊解尿：避免大腦將「流水聲」與「排尿」綁定，導致洗澡時，會想上廁所。

預防性排空：進浴室前先去廁所，降低膀胱蓄尿量。

膀胱耐力訓練

急尿抑制技巧：尿意突襲時，先深呼吸或轉移注意力，嘗試等5-10分鐘再去。

建立定時習慣：練習每 2-3 小時排尿一次，重塑大腦對膀胱信號的解讀。

環境刺激管理

溫度緩衝：先用溫水暖身再轉冷水，避免皮膚冷覺受體過度活化導致膀胱收縮。

聲音減敏：洗澡時播放音樂或使用排風扇聲轉移注意力。

骨盆底肌強化

凱格爾運動：當水聲誘發急尿感時，快速收縮骨盆底肌 3-5 次，能有效抑制膀胱逼尿肌的過動反射。

陳鈺昕總結若透過上述自主訓練與生活習慣調整，4-6週後仍未改善，或伴隨漏尿、尿失禁、排尿疼痛等症狀，建議尋求泌尿科醫師的專業診斷

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