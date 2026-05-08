自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

用愛翻轉醫療體驗！從專利冰敷圈到VR打針 北市表揚績優護理師

2026/05/08 17:19

台北市府衛生局攜手北市護理師護士公會，今（8）日舉辦績優護理人員頒獎典禮，特別選出156位績優護理人員，由市長蔣萬安頒發獎牌給予肯定。（記者孫唯容攝）

台北市府衛生局攜手北市護理師護士公會，今（8）日舉辦績優護理人員頒獎典禮，特別選出156位績優護理人員，由市長蔣萬安頒發獎牌給予肯定。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕為慶祝國際護師節，台北市府衛生局攜手北市護理師護士公會，今（8）日舉辦績優護理人員頒獎典禮，特別選出156位績優護理人員，由市長蔣萬安頒發獎牌給予肯定，感謝每一位護理師都以專業與熱忱投入工作，在臨床、社區與公共衛生等不同領域中發揮影響力，不僅守護市民健康，也為醫療體系持續創造價值，展現護理專業對社會的重要貢獻。

衛生局表示，今（2026）年獲表揚的績優護理人員，多數長期投入臨床照護工作，在繁忙的醫療現場中以專業與熱忱守護病患健康。他們不僅具備專業護理能力，更以溫暖與關懷陪伴病患與家屬度過治療歷程中的關鍵時刻，充分展現護理人員在人本照護上的重要價值。

台北市立聯合醫院附設和平婦幼護理之家的卓于媛護理長，服務年資近22年，具急重症及綜合科病房照護經驗，長期服務重症病人，能即時進行專業判斷並給予適當處置。為了讓扁桃腺切除的病患更加舒適，卓于媛與院所同仁共同研發「掛脖式冰敷圈」。卓于媛說，起初他們發現民眾在臨床扁桃腺切除，術後要冰敷常常手酸，因此運用髮箍為發想，可以協助固定冰枕，最終才將「掛脖式冰敷圈」研發出來，並在114年通過專利申請，迄今共用於15位病人，大幅提升病人舒適度與照護滿意度。

服務於國立台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院的王雨萱護理師，運用護理專業知能提升兒科照護品質與教學成效，研發3D PICC擬真手臂，強化民眾對於疾病認知與居家導管照護能力，也在4至12歲病童靜脈注射導入「虛擬實境」。王雨萱表示，會由一名護理師協助讓孩子戴上虛擬實境頭盔進行遊戲，另外一名護理師進行打針，當孩子專注在遊戲中，就能有效降低病童疼痛與焦慮反應。

任職於國立台灣大學醫學院附設醫院的林佳儀護理師，具備逾13年臨床護理經驗，服務歷程涵蓋感染科及急診加護病房，主動規劃並執行「降低病房跌倒率」品質改善專案，運用品管手法成功降低病人跌倒發生率。

服務於三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處的陳詩雅護理長，教學成效卓越，分別於111年、114年兩度蟬聯「院內臨床教學優良教師」殊榮，115年至116年擔任醫策會認證教師。陳詩雅偶遇路邊自摔民眾意外受傷，當機立斷施予緊急醫療處置，在第一時間有效穩定生命徵象並銜接後續後送，成功挽救生命，並且長期透過家扶基金會認養台灣及國際弱勢兒童，以實質行動支持貧童穩定就學與健康成長，將護理師關懷生命之本質由臨床延伸至社會公益。

卓于媛說，起初他們發現民眾在臨床扁桃腺切除，術後要冰敷常常手酸，因此運用髮箍為發想，可以協助固定冰枕，最終才將「掛脖式冰敷圈」研發出來，並在114年通過專利申請。（卓于媛提供）

卓于媛說，起初他們發現民眾在臨床扁桃腺切除，術後要冰敷常常手酸，因此運用髮箍為發想，可以協助固定冰枕，最終才將「掛脖式冰敷圈」研發出來，並在114年通過專利申請。（卓于媛提供）

王雨萱在4至12歲病童靜脈注射導入「虛擬實境」，降低病童焦慮。（記者孫唯容攝）

王雨萱在4至12歲病童靜脈注射導入「虛擬實境」，降低病童焦慮。（記者孫唯容攝）

為了讓扁桃腺切除的病患更加舒適，卓于媛與院所同仁共同研發「掛脖式冰敷圈」。（記者孫唯容攝）

為了讓扁桃腺切除的病患更加舒適，卓于媛與院所同仁共同研發「掛脖式冰敷圈」。（記者孫唯容攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中