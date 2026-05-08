用愛翻轉醫療體驗！從專利冰敷圈到VR打針 北市表揚績優護理師

台北市府衛生局攜手北市護理師護士公會，今（8）日舉辦績優護理人員頒獎典禮，特別選出156位績優護理人員，由市長蔣萬安頒發獎牌給予肯定。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕為慶祝國際護師節，台北市府衛生局攜手北市護理師護士公會，今（8）日舉辦績優護理人員頒獎典禮，特別選出156位績優護理人員，由市長蔣萬安頒發獎牌給予肯定，感謝每一位護理師都以專業與熱忱投入工作，在臨床、社區與公共衛生等不同領域中發揮影響力，不僅守護市民健康，也為醫療體系持續創造價值，展現護理專業對社會的重要貢獻。

衛生局表示，今（2026）年獲表揚的績優護理人員，多數長期投入臨床照護工作，在繁忙的醫療現場中以專業與熱忱守護病患健康。他們不僅具備專業護理能力，更以溫暖與關懷陪伴病患與家屬度過治療歷程中的關鍵時刻，充分展現護理人員在人本照護上的重要價值。

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台北市立聯合醫院附設和平婦幼護理之家的卓于媛護理長，服務年資近22年，具急重症及綜合科病房照護經驗，長期服務重症病人，能即時進行專業判斷並給予適當處置。為了讓扁桃腺切除的病患更加舒適，卓于媛與院所同仁共同研發「掛脖式冰敷圈」。卓于媛說，起初他們發現民眾在臨床扁桃腺切除，術後要冰敷常常手酸，因此運用髮箍為發想，可以協助固定冰枕，最終才將「掛脖式冰敷圈」研發出來，並在114年通過專利申請，迄今共用於15位病人，大幅提升病人舒適度與照護滿意度。

服務於國立台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院的王雨萱護理師，運用護理專業知能提升兒科照護品質與教學成效，研發3D PICC擬真手臂，強化民眾對於疾病認知與居家導管照護能力，也在4至12歲病童靜脈注射導入「虛擬實境」。王雨萱表示，會由一名護理師協助讓孩子戴上虛擬實境頭盔進行遊戲，另外一名護理師進行打針，當孩子專注在遊戲中，就能有效降低病童疼痛與焦慮反應。

任職於國立台灣大學醫學院附設醫院的林佳儀護理師，具備逾13年臨床護理經驗，服務歷程涵蓋感染科及急診加護病房，主動規劃並執行「降低病房跌倒率」品質改善專案，運用品管手法成功降低病人跌倒發生率。

服務於三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處的陳詩雅護理長，教學成效卓越，分別於111年、114年兩度蟬聯「院內臨床教學優良教師」殊榮，115年至116年擔任醫策會認證教師。陳詩雅偶遇路邊自摔民眾意外受傷，當機立斷施予緊急醫療處置，在第一時間有效穩定生命徵象並銜接後續後送，成功挽救生命，並且長期透過家扶基金會認養台灣及國際弱勢兒童，以實質行動支持貧童穩定就學與健康成長，將護理師關懷生命之本質由臨床延伸至社會公益。

卓于媛說，起初他們發現民眾在臨床扁桃腺切除，術後要冰敷常常手酸，因此運用髮箍為發想，可以協助固定冰枕，最終才將「掛脖式冰敷圈」研發出來，並在114年通過專利申請。（卓于媛提供）

王雨萱在4至12歲病童靜脈注射導入「虛擬實境」，降低病童焦慮。（記者孫唯容攝）

為了讓扁桃腺切除的病患更加舒適，卓于媛與院所同仁共同研發「掛脖式冰敷圈」。（記者孫唯容攝）

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