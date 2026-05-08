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響應世界手部衛生日 高雄長庚呼籲「洗手保命」

2026/05/08 17:02

高雄長庚活動現場設置手部衛生互動體驗區，透過螢光檢測設備檢視洗手清潔成效。（高雄長庚提供）

高雄長庚活動現場設置手部衛生互動體驗區，透過螢光檢測設備檢視洗手清潔成效。（高雄長庚提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕每年5月5日為世界衛生組織WHO推動的「世界手部衛生日」，高雄長庚醫院今（8）日舉辦年度響應活動，「手護生命、洗手保命」活動呼應，強調正確手部衛生的重要性。

高雄長庚擔任2026年「抗生素管理與感染管制卓越計畫（IPCAS）」主責醫院，由衛生福利部疾病管制署與高雄市衛生局指導，結合IPCAS計畫補捐助醫院及高雄長庚聯盟成員，串聯中央、地方與醫療體系三方量能，強化感染管制政策落實。

衛福部疾管署副署長林明誠表示，手部衛生是預防醫療照護相關感染與抗藥性最簡單且有效的方法，呼籲醫療人員及照顧者確實落實「洗手5時機」；高雄市衛生局簡任技正翁秀琴強調，接觸傳播是多數感染的重要途徑，唯有養成正確洗手習慣，才能有效降低疾病傳播風險。

高雄長庚副院長王金洲提醒， 「一雙乾淨的手，能擋下看不見的病毒與細菌。」手部衛生不只是日常習慣，更是守住健康的第一道防線，正確洗手可有效預防腸病毒感染等常見傳染性疾病，也能阻斷抗藥性細菌在醫療機構中的傳播鏈。此外，抗生素用得對，亦能降低抗藥風險。呼籲養成良好手部清潔習慣，落實「洗手一小步，安全一大步」。

高雄長庚幼兒園小朋友共同參與「手護生命、洗手保命」理念宣導。（高雄長庚提供）

高雄長庚幼兒園小朋友共同參與「手護生命、洗手保命」理念宣導。（高雄長庚提供）

高雄長庚醫院響應2026世界手部衛生日，副院長王金洲（右3）攜手衛福部疾管署副署長林明誠（左3）、高雄市衛生局翁秀琴簡任技正（左1）、高屏區管中心主任王任鑫（左2）、醫策會副執行長洪聖惠（右2）及淡水馬偕醫院主任郭建峯（右1），共同示範正確洗手步驟。（高雄長庚提供）

高雄長庚醫院響應2026世界手部衛生日，副院長王金洲（右3）攜手衛福部疾管署副署長林明誠（左3）、高雄市衛生局翁秀琴簡任技正（左1）、高屏區管中心主任王任鑫（左2）、醫策會副執行長洪聖惠（右2）及淡水馬偕醫院主任郭建峯（右1），共同示範正確洗手步驟。（高雄長庚提供）

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