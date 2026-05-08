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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

男性占8成！「肺癌癌王」工地粉塵、柴油廢氣藏危機

2026/05/08 16:40

台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長指出，小細胞肺癌的治療策略隨藥物研發持續進展。2023年健保也將PD-L1治療納入給付，用於一線治療以延長疾病穩定期。（社團法人台灣臨床腫瘤醫學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會提供）

台灣胸腔暨重症加護醫學會陳育民理事長指出，小細胞肺癌的治療策略隨藥物研發持續進展。2023年健保也將PD-L1治療納入給付，用於一線治療以延長疾病穩定期。（社團法人台灣臨床腫瘤醫學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕小細胞肺癌因惡性高、進展快，被稱為「肺癌癌王」，台灣每年約有1000人罹患，患者多為55至79歲男性。醫師表示，小細胞肺癌容易快速擴散與復發，過去治療選擇有限。近年PD-L1免疫治療納入健保後，今年再加入新型維持療法，可望降低46%疾病惡化風險、27%死亡風險，為晚期患者帶來新的治療希望。

根據衛福部癌症登記資料，台灣每年約新增1000名小細胞肺癌患者，好發於55至79歲，男性占8成以上。台灣臨床腫瘤醫學會理事長黃明賢表示，除了長期吸菸者外，工地、工廠等藍領工作者也是高風險族群，長期暴露於柴油廢氣、工業粉塵、石綿及鉻、鎘、砷等重金屬環境，都可能增加罹癌風險。

黃明賢指出，小細胞肺癌最大特徵就是「小、快、猛」。早期症狀不明顯，患者常誤以為只是感冒或氣喘，等到出現呼吸困難、血痰等症狀時，多已進入擴散期。即使接受化療，也常在6至12個月內復發，擴散期患者中位存活期僅約8至9個月。

他分享，曾收治一名44歲女性建築工人，長年抽菸、喝高粱酒及嚼檳榔，因咳喘就醫才發現已是第4期小細胞肺癌，且很快轉移至腦部，病情惡化速度驚人。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民表示，小細胞肺癌約占所有肺癌的7%，分為「局限期」與「擴散期」。局限期以手術、化療與放療為主；擴散期則以化療搭配PD-L1免疫治療為核心，放療為輔。

他指出，過去小細胞肺癌缺乏標靶藥物，患者一旦產生抗藥性，往往面臨「無藥可用」困境。直到2019年後，PD-L1免疫檢查點抑制劑陸續導入，並於2023年納入健保給付，成為擴散期患者重要治療基石。

今年3月，食藥署再核准「PD-L1免疫治療搭配新型化療藥物」作為一線維持治療。台中榮總胸腔介入醫學科主任黃彥翔表示，這套治療組合透過「雙重機制」延緩癌症進展，一方面由免疫治療活化免疫系統持續巡邏，另一方面新型化療藥物則抑制癌細胞修復與分裂。

他指出，研究顯示，患者在完成第一線免疫化療後，若持續接受維持治療，可望降低46%疾病惡化風險與27%死亡風險，目前也已納入美國NCCN治療指引，成為擴散型小細胞肺癌新的治療方向。

社團法人台灣臨床腫瘤醫學會黃明賢理事長說明，小細胞肺癌被稱為「肺癌中的癌王」，源自於三個疾病特性，包括早期症狀不明顯、擴散速度快及高度侵襲性。患者除長期吸菸者外。（社團法人台灣臨床腫瘤醫學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會提供）

社團法人台灣臨床腫瘤醫學會黃明賢理事長說明，小細胞肺癌被稱為「肺癌中的癌王」，源自於三個疾病特性，包括早期症狀不明顯、擴散速度快及高度侵襲性。患者除長期吸菸者外。（社團法人台灣臨床腫瘤醫學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會提供）

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