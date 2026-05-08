健康網》解決頻尿 網紅醫提4招：喝足夠的水

不少人時常覺得自己「明明沒喝什麼水」卻一直想小號。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕不論男女，上了年紀後，總會覺得經常需要跑廁所；甚至覺得自己「明明沒喝什麼水」卻一直想小號。在日本執業的網紅醫師涉谷秋彥於擁有4千多訂閱頻道「神楽岡泌尿器科」，提出了 4 個簡單的解決與改善方法，其中一項反而是單日盡可能達到2公升的飲水量。該影片獲得1.8萬次點閱。

涉谷秋彥提出4項解決頻尿的方式：

調整水分攝取量與飲水方式

雖然聽起來矛盾，涉谷秋彥仍建議：每天目標飲水約2公升。涉谷秋彥說明，水分不足會使尿液濃縮，反而容易刺激膀胱產生尿意。但他提醒應「少量多次」，不要一次大量灌水，需像「點滴」一樣慢慢滲透進身體。理想頻率是每小時喝一杯水，或者500ml的水量，分3小時喝完。

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另外涉谷秋彥提醒，心臟病或有水腫問題或類似健康狀況的人，應遵循醫囑調整水量，不宜盲目追求 2 公升。

練習「累積尿量」再排尿

很多人因為擔心頻尿而稍微有尿意就去廁所，這會導致排尿次數過多且容易有殘尿感。理想的一次排尿量約為 300ml。醫師建議可以先透過測量來了解自己的膀胱容量，不要過度忍尿（例如超過 500ml），但也不要稍有尿意就跑廁所。

消除對排尿的焦慮不安

很多人是因為「如果不先去一下待會可能會想上」的焦慮感而頻尿。這與強迫症的確認行為類似。了解自己的尿量，能讓自己較有餘裕感。

寫「排尿日記」自我監測

每日記錄排尿的時間與尿量，有助於發現自己的排尿模式，例如是否晚上尿特別多、或是每次排尿量很少。如需要就醫，帶著這份日記可以讓醫師迅速判斷病因，例如水分攝取過多、或是膀胱功能問題等，提高治療效率。

涉谷秋彥強調排尿應該是自然且舒適的過程，不應該感到壓力。透過簡單的居家測量與生活習慣調整，許多人甚至在去醫院前就能改善頻尿狀況。

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