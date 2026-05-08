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健康 > 杏林動態

歡慶國際護師節 桃園市天成醫療體系表揚110人

2026/05/08 16:20

天成醫療體系護理師們齊聚一堂歡慶國際護師節。（圖由天成醫療體系提供）

天成醫療體系護理師們齊聚一堂歡慶國際護師節。（圖由天成醫療體系提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕提前歡慶5月12日國際護師節，桃園市天成醫療體系今天舉辦「2026年護師節暨優良服務人員表揚大會」，表揚體系110名護理師與服務人員，其中已獲桃園市政府評選為優良護理人員的洪于涵分享，她是手術室團隊的一份子，與醫護同仁們建立起一道令病人與家屬安心的隱形防護牆，是最重要的責任。

天成醫療體系透過中壢天晟、楊梅天成、中壢天祥醫院3院區視訊方式，聯合慶祝國際護師節，體系總裁徐萬興、董事長張育美等人也出席，向護理師們致敬，張育美說，護理師的付出，讓體系的醫護與行政合作無間，去年體系已為護理師們加薪，若今年營運更好，護理師們將會有機會再加薪。

中壢天晟醫院護理部主任林美延說，近年來護理職場處於世代交替的關鍵時刻，但護理工作始終不變的本質是「護理，它是一個生命影響另一個生命的過程」，看似無形、卻極為重要，值得被更妥適地尊重。

天成醫療體系舉辦「2026年護師節暨優良服務人員表揚大會」。（圖由天成醫療體系提供）

天成醫療體系舉辦「2026年護師節暨優良服務人員表揚大會」。（圖由天成醫療體系提供）

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