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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

幼兒「食物恐新症」討厭陌生食物 教育部推動健康飲食教育

2026/05/08 16:26

部分幼兒有「食物恐新症」？教育部推動健康飲食教育，邀學者專家分享，將學校午餐轉為飲食教育的一部分。（教育部提供）

部分幼兒有「食物恐新症」？教育部推動健康飲食教育，邀學者專家分享，將學校午餐轉為飲食教育的一部分。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕孩子看到沒吃過的青菜就搖頭、聞一下就說不要吃？教育部推動「健康飲食教育」指出，部分幼兒在面對陌生食物時會出現「食物恐新症」，對未接觸過的食材產生抗拒，但透過反覆接觸、觀察與生活化體驗，可逐步降低排斥感，因此積極推動「學校午餐即教育場域」，希望讓孩子從每天吃的午餐中建立健康飲食習慣。

教育部國教署組長邱秋蟬表示，近年學生外食比例提高、含糖飲料攝取過量及飲食失衡等問題受到關注，健康飲食教育因此成為校園健康促進的重要政策方向。依「學校衛生法」規定，高級中等以下學校皆應辦理健康飲食教育，並結合12年國教素養導向課程，培養學生正確飲食習慣與生活能力。

邱秋蟬指出，過去學校午餐多被視為供餐服務，但現在進一步將午餐定位為教育的一部分，希望透過課程、校園環境與實際飲食經驗結合，讓學生理解食材來源、營養均衡、食農教育及環境永續等觀念。

此次推動重點包括「知食、識食、惜食」三大方向。「知食」是了解營養與健康飲食知識；「識食」則是認識食材來源、農業生產與飲食文化；「惜食」則希望學生培養珍惜食物、減少浪費的習慣。

邱秋蟬指出，教育部自5月起於北、中、南辦理全國說明會，除說明「高級中等以下學校健康飲食教育指導內容及規劃」，也安排校園案例分享，包括如何將健康飲食融入課程、午餐時間與校園活動，希望協助教師與營養師更有效推動。

此外，教育部也同步結合地方午餐輔導團，透過跨縣市經驗交流，建立更完整的校園健康飲食支持系統。邱秋蟬表示，飲食教育若只停留在課本，學生較難真正改變生活習慣，希望從每天最貼近學生的午餐開始，讓健康教育真正走入生活。

教育部強調，學校午餐不只是讓學生吃飽，更是健康與永續教育的一部分。部分學校會在午餐時間介紹食材產地、推動種菜課程、教學生閱讀營養標示，也結合低碳飲食、減少剩食及在地文化料理等活動，讓飲食教育融入日常生活，希望孩子未來離開校園後，仍具備做出健康、均衡且有意識飲食選擇的能力。

教育部推動健康飲食教育，將學校午餐轉為飲食教育的一部分。（教育部提供）

教育部推動健康飲食教育，將學校午餐轉為飲食教育的一部分。（教育部提供）

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