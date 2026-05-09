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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》母親節吃到飽別硬拚回本 營養師曝8招血糖不失控

2026/05/09 09:23

母親節不少家庭選擇吃到飽餐廳聚餐，營養師曾建銘提醒，掌握8招取餐順序與種類，有助減少血糖波動，避免吃到胃脹、體重飆；示意圖。；示意圖。（圖取自photoAC）

母親節不少家庭選擇吃到飽餐廳聚餐，營養師曾建銘提醒，掌握8招取餐順序與種類，有助減少血糖波動，避免吃到胃脹、體重飆；示意圖。；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕母親節即將來臨，不少家庭會選擇吃到飽的餐廳聚餐，享受多樣餐點與全家團聚氣氛。營養師曾建銘提醒，吃到飽最容易因為想吃回本，導致吃到胃脹、血糖波動，甚至隔天體重也飆升。提醒大餐不是不能吃，重點在於掌握進食順序與挑選策略8要訣，才能讓聚餐吃得開心，並且減少身體負擔。

聰明吃到飽8訣竅

曾建銘於臉書粉專發文表示，吃到飽大餐不是不能吃或，而是要聰明吃對飲食順序與種類，才能享受大餐血糖不亂飆。他並列出以下8招，聰明吃得健康又營養：

●先巡場，不要一開始就拿滿

進餐廳後不要一開始就急著拿滿盤，建議先巡場一圈，了解有哪些主餐、海鮮、肉品、蔬菜和甜點，再決定真正想吃的食物，避免一開始被炸物、壽司、麵包等餐點綁架，反而吃不下真正想吃的牛排、生魚片等食物。

●先吃菜、海鮮、蛋白質

第二輪可先選擇膳食纖維與優質蛋白質，如生菜沙拉、燙青菜、烤蔬菜、菇類，以及生魚片、蝦子、蛤蜊、魚肉、牛排、雞肉、豆腐、蒸蛋等。先吃蛋白質可修復肌肉，蔬菜墊底不僅能增加飽足感，也較不易一開始就被澱粉造成的血糖震盪影響。

●壽司、燉飯、義大利麵不要當主戰場

吃到飽裡最容易默默吃太多的其實不是肉，而是隱藏澱粉。像壽司、炊飯、義大利麵、披薩等，看起來每一份都不大，但吃6-8貫壽司，其實等於吃掉一大碗飯。建議澱粉類挑真的想吃的即可，把胃的空間留給高品質的美食。

●炸物、焗烤、奶油濃湯淺嚐即可

炸蝦、薯條、炸雞、焗烤通常是高油脂、高鈉的組合。不是完全不能碰，建議把它們當成嚐味道的配角，不要當主餐，尤其切勿一盤接一盤。

●海鮮可以吃，沾醬要小心

海鮮、生魚片本身是非常好的蛋白質來源，但真正的陷阱在醬料。五味醬、沙拉醬、泰式酸辣醬的鈉含量和糖分不低，對腎臟和代謝都是負擔。建議沾醬淺嘗即至，或是多利用檸檬、胡椒、芥末來提味，吃得更清爽。

●飲料不要加碼喝含糖飲料

吃到飽的餐點熱量不低，如果再配上果汁、奶茶、調酒，熱量直接疊加。比較聰明的選擇是無糖茶、氣泡水、黑咖啡或白開水。把吃甜的額度，留給真正精緻的甜點。

●甜點策略：先看完品項再選擇

甜點區最可怕的錯覺是每樣份量都不大，結果拿回來變成一座山。建議先看完一輪，挑選最想吃的2-3樣，跟家人一起分食。每種口味都嚐得到，又不會一個人吞下整份的糖分負擔。

●吃到7、8分飽就停，別用肚子回本

很多人覺得都花錢了，一定要吃夠本。但吃到胃脹、反胃，這不叫回本，而是讓身體加班。

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