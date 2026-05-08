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健康 > 杏林動態

溫馨五月天 基隆長庚醫院辦理母親節慶祝活動

2026/05/08 15:34

基隆長庚醫院今天（8日）提前歡度母親節，院方準備一束康乃馨，向醫護同仁與民眾表達祝福與感謝。（基隆長庚醫院提供）

基隆長庚醫院今天（8日）提前歡度母親節，院方準備一束康乃馨，向醫護同仁與民眾表達祝福與感謝。（基隆長庚醫院提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕5月是充滿感恩的季節，基隆長庚醫院向每一位默默付出的母親致上最深的敬意，今天（8日）分別於基隆長庚醫院本院院區、情人湖院區1樓大廳舉辦母親節慶祝活動，透過溫馨節目與真摯祝福，讓愛在醫院的每個角落悄然流動。

基隆長庚醫院母親節活動，由基隆長庚2位副院長李立夫、詹益聖分別到情人湖院區、基隆本院院區主持，李、詹2位副院長獻上康乃馨表達感謝，並用溫暖的言語向母親們致上最溫暖的祝褔。

情人湖院區由社會志工隊波波舞團，甫現身由熱鬧歡樂的舞曲開場，炒熱現場氣氛；精神科日間病房的病友們組成「欣喜合唱團」登台獻唱，演唱〈聽媽媽的話〉、〈媽媽請妳也保重〉及〈魯冰花〉等經典曲目，歌頌母親的偉大與親情的可貴。對病友而言，能站上舞台本身就是一種突破與自我肯定，更是對母親無私付出的深刻回應。

本院院區活動熱鬧溫馨，由長庚森林幼兒園小朋友帶來純真可愛的舞蹈，以稚嫩歌聲與天真笑容傳遞對母親最直接而深刻的愛。隨著音樂響起，一雙雙小手輕輕揮舞，掌聲與笑聲交織成最動人的旋律。演出結束後，小朋友親手將象徵愛與感謝的康乃馨獻給媽媽，其中不少母親正是堅守崗位的醫護同仁，接過孩子手中的康乃馨時，眼中滿是感動，讓平日的辛勞一掃而空。

一束束康乃馨也被送往醫院各個角落，無論是病房中的母親、陪伴家人的家屬，或是日夜守護生命的醫護人員，都收到院方的溫暖心意。來院民眾感動表示：「沒想到在醫院裡，也能過一個這麼有溫度的母親節。」

基隆長庚醫院表示，醫療不僅是守護健康，更是傳遞關懷與希望。透過歌聲與舞動，串起不同生命之間的溫柔陪伴，期盼藉由這場充滿愛的活動，讓每一位母親都能感受到被珍惜與感謝，讓溫暖在需要的地方持續綻放，照亮彼此的心。

基隆長庚醫院今天（8日）提前歡度母親節，圖為長庚森林幼兒園小朋友帶來純真可愛的舞蹈，向醫護與民眾表達祝福與感謝。（基隆長庚醫院提供）

基隆長庚醫院今天（8日）提前歡度母親節，圖為長庚森林幼兒園小朋友帶來純真可愛的舞蹈，向醫護與民眾表達祝福與感謝。（基隆長庚醫院提供）

基隆長庚醫院今天（8日）提前歡度母親節，院方準備一束康乃馨，向醫護同仁與民眾表達祝福與感謝。（基隆長庚醫院提供）

基隆長庚醫院今天（8日）提前歡度母親節，院方準備一束康乃馨，向醫護同仁與民眾表達祝福與感謝。（基隆長庚醫院提供）

基隆長庚醫院今天（8日）提前歡度母親節，院方準備一束康乃馨，向醫護同仁與民眾表達祝福與感謝。（基隆長庚醫院提供）

基隆長庚醫院今天（8日）提前歡度母親節，院方準備一束康乃馨，向醫護同仁與民眾表達祝福與感謝。（基隆長庚醫院提供）

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