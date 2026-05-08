護師節前大禮 台中榮總宣布護理師加薪

台中榮總慶祝護師節表揚大會，以傳光儀式揭開序幕，象徵南丁格爾精神與護理使命的延續。（中榮提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國際護師節（5月12日）前夕，台中榮總院長傅雲慶宣佈，感謝護理師的辛勞，宣布自5月1日起，契約護理師全面調薪加2級，每月增加約2400至3000元。

台中榮總表揚173位優良護理師及10位優良護理實習生，國軍退除役官兵輔導委員會嚴德發主委也到場，肯定中榮護理團隊在職場友善和智慧運用的亮眼成績，並加碼護理師表揚禮券從5千元增加成現金1萬元。

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嚴德發很示，台中榮總近3年共投入1億7500萬元導入智慧科技輔助系統，包括電子床頭卡、輸液標籤與自動藥櫃，結合AI及IOT技術優化流程，有效降低護理師工作負擔，讓護理師更專注於專業照護，提升醫療品質與病人安全；此外，新進護理師一年留任率更達95%，三班護病比穩定達標，榮獲衛福部首屆「護理友善職場認證醫學中心典範獎」。

傅雲慶則感謝全體護理師，他說，醫療品質好不好，最重要的是護理人力要充足，感謝陳適安前院長傳授要洞燭先機，主動出擊調整福利，有好的待遇福利及工作環境才能爭取足夠護理人力。

傅雲慶說，台中榮總護理部調整排班機制、安排出國進修、投注智慧醫療設備，減輕護理師負擔，這些改善也獲得嚴委全力支持，中榮將持續優化工作環境，致力打造最安心的工作職場，讓每一位護理師都能被善待、被看見。

護理師劉珉汝分享在癌症病房的臨床照護經驗，從害怕照護到安寧療護，在病人最脆弱時，給予溫暖陪伴，留下無可取代的生命記憶，傳遞護理的價值。

台中榮總慶祝護師節，嚴德發與傅雲慶分別宣佈獎金與調薪。（中榮提供）

台中榮總慶祝護師節，嚴德發與傅雲慶分別宣佈獎金與調薪。（中榮提供）

傅雲慶宣佈，自5月1日起契約護理師全面調薪，每月增加約2400至3000元。（中榮提供）

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