健康網》郵輪客染「安地斯病毒」醫：病毒株與雙北不同

爆發漢他病毒疫情的郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）6日仍停在維德角外海，衛生官員登船檢疫。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）傳出爆發漢他病毒疫情，衛福部疾管署長羅一鈞表示，安地斯病毒主要宿主長尾稻鼠僅分布於南美洲部分地區，且台灣從未驗出過該病毒，會持續監控並已組成專案小組因應。

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」表示，國際郵輪傳出的「安地斯病毒」實為漢他病毒大家族之一成員，是「長時間接觸有限人傳人」的特殊且唯一的分支。姜冠宇研判，可能是有國際乘客踏入老鼠棲息地後登船；該案被多國和歐洲疾管署高度重視，被建議要45天監測。

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安帝斯病毒偏美洲系統，嚴重併發症偏向為為肺病症候群。進展節奏為發燒、肌肉痠痛、腸胃症狀後，快速進展成肺水腫、呼吸窘迫、休克。當然比較危險，倒楣一點致死率會接近半百。

跟我們雙北市屬於亞洲系統不同，亞洲併發症大多為「腎症候性出血熱」，致死率大概在5-15%。但是即便如此，大多專家認為這傳染幅度有限，不算是嚴重公共維生環境；是純粹「郵輪」這種海上獨立封閉空間創造易傳染環境。

回到治理，野外環境有他要小心的地方。比如本案疑似是因有乘客進入草叢賞鳥（一般賞鳥也是低風險），或者是一再強調任何「翻動環境」帶來的風險。所以需要翻動環境，手套口罩都要帶，粉塵被你吸入也會致病。

回到城市，重點是垃圾，大多的漢他病毒治理，是針對防止老鼠過度活躍。城市垃圾、廚餘、巷弄死角、下水道與市場環境，會決定鼠類疾病風險。老鼠藥可以短期降低可見鼠量，但如果垃圾、廚餘與棲地沒有處理，鼠群會回補；長期鼠害控制的核心，是減少食物來源、棲地與進出路徑。

公共垃圾桶值得智慧化，容量或人員清理量能夠民眾丟得進去，且只進不出，讓老鼠沒機會進去或垃圾不溢出，「聰明垃圾治理，本身就是防疫。」

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