健康網》黑糖、蜂蜜未必最健康！ 醫破解手搖飲6種糖迷思

書心健康管理診所院長許書華表示，蜂蜜、黑糖都會造成血糖上升，蜂蜜更易直接衝擊肝臟；適量攝取手搖飲，避免天天喝，才能讓肝臟健康；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕點手搖飲時，許多人常以為選擇黑糖、蜂蜜天然又健康。不過，書心健康管理診所院長許書華表示，這兩種都會造成血糖上升，蜂蜜更易直接衝擊肝臟。至於相對安全的，則是羅漢果糖或赤藻糖醇這兩種甜味劑，它們不會刺激胰島素，也是對代謝、肝臟較為友善的選擇。

許書華於臉書粉專發文指出，白砂糖、紅糖、黑糖化學本質都是同一個東西：蔗糖（50%葡萄糖＋50%果糖），差別只在精製程度，黑糖糖蜜多，保留少量礦物質與多酚，和白砂糖相較，GI值差距小，但實證指出，兩者對血糖反應幾乎相同。所以天然這兩個字，從來不是免死金牌。

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許書華說，真正比較安全的選項，其實是羅漢果糖、赤藻糖醇，這兩種甜味劑對代謝也相對友善。羅漢果糖幾乎不被小腸吸收、不刺激胰島素、不經肝臟脂肪生成途徑；赤藻糖醇則是天然存在於水果與發酵食品，約80–90%在24小時內由腎臟原型排出，不影響血糖與胰島素。

微糖實戰排行前6名

戒不了手搖飲時，許書華建議，不妨參考以下微糖實戰排行，適量攝取，避免天天喝，才能讓身體喘息，肝臟健康：

●第一名：羅漢果糖／赤藻糖醇

不走肝臟代謝，幾乎零熱量，不刺激胰島素，相較之下是可以放心點微糖的選項。

●第二名：純蔗糖糖漿

蔗糖需被酵素拆封分解才能吸收，比游離態的高果糖糖漿（55% 果糖）慢一點。《Am J Clin Nutr》2014 年系統性回顧指出，相同熱量條件下，蔗糖造成的肝臟脂肪堆積，比高果糖糖漿溫和，點微糖約 3–5 克可接受，搭配茶類最安全。

●第三名：純蜂蜜

純蜂蜜含多酚與微量礦物質、GI略低於蔗糖，有輕微抗氧化、抗發炎活性。不過，從肝臟代謝負擔來看，蜂蜜其實排在蔗糖後面，關鍵在於果糖到達肝臟的速度，蜂蜜的果糖比例約38–40%且是「游離態」，喝下去直接衝擊肝臟。

●第四名：黑糖糖漿

黑糖糖漿熱量超高，通常用鋪底方式添加，業者很難真正做到微糖，經常全糖偽裝成微糖。一份500ml典型黑糖珍奶，含糖量可達 60–90 克，輕鬆飆破WHO每日游離糖建議上限25克。

●第五名：果糖／高果糖糖漿，肝臟殺手

《J Clin Endocrinol Metab》2021 年人體研究指出，連續攝取高果糖糖漿飲料2週，就算總熱量不變，肝臟脂肪仍顯著增加，胰島素敏感性下降。即使算點微糖，傷害還是比較大。

●第六名：來路不明的蜂蜜糖漿

歐盟JRC 2023年大規模調查發現，320批進口蜂蜜中，有46%疑似摻入米糖漿、小麥糖漿等。蜂蜜是國際公認最常被摻假的食品之一。若飲品標榜蜂蜜，但成分不透明、價格便宜，建議直接視同高果糖糖漿處理。

許書華提醒，黑糖、蔗糖、紅糖、純蜂蜜，其實本質都是糖，差異被誇大。真正能安心點微糖的是使用羅漢果糖或赤藻糖醇，但仍要適量。強調手搖飲不是不能喝，但任何糖，天天喝都會出事，與其小心翼翼介意哪一種，反倒要問自己多常喝。記得給身體喘息的空間，它就會還你健康的肝臟。

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