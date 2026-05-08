兩度切片仍找不到癌 MRI結合超音波導引精準揪出攝護腺腫瘤

台北慈濟醫院泌尿科醫師游智欽。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕77歲蔡先生因健檢發現攝護腺特異抗原（PSA）指數偏高，因此長期追蹤已近9年，期間曾兩度接受傳統切片檢查卻始終未發現癌細胞，近來數值持續上升至12 ng/ml以上，在指數異常卻找不到腫瘤的情況下，醫院安排核磁共振（MRI）結合超音波導引檢查，精準定位切片，最終成功發現病灶，確診為第二期攝護腺癌，安排手術治療。

台北慈濟醫院泌尿科醫師游智欽指出，攝護腺癌為台灣男性常見癌症之一，發生率已上升至第3位，每年新診斷個案接近1萬人，原因與高齡、家族病史、種族、西化飲食相關。

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國外研究指出，若父親或兄弟曾罹患此癌，個人風險約為一般人的兩倍；若父兄皆罹病，風險更可提高至四倍，此外，若有家族成員於60歲前發病，個人罹癌機率也會增加至約2.5倍，由於此癌症初期多無明顯症狀，且常與良性肥大造成的排尿困難混淆，民眾不易察覺，因此肛門指診與抽血檢測PSA指數是最基本的評估方式。

台北慈濟醫院近年導入MRI與超音波融合導引切片，先透過MRI影像評估是否為臨床上具意義的癌症風險，並標記疑似腫瘤位置，描繪器官與病灶輪廓、重建立體影像；接著經直腸放入超音波探頭掃描，藉由軟體整合兩種影像，即可在即時畫面中清楚定位病灶，最後進行經會陰或經直腸的標靶與系統性切片，便能大幅提升診斷精準度，安排後續治療，在治療方面，目前以根除性手術及放射治療為主；若屬極早期的患者，也可以考慮海芙刀或積極追蹤。

核磁共振與超音波導引的影像融合（左）。（台北慈濟醫院提供）

核磁共振與超音波導引的影像融合後，呈現出疑似腫瘤畫面，藉此切片（右）。（台北慈濟醫院提供）

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