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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

邊忙邊吃最傷身！營養師揭媽媽常見「4大飲食地雷」

2026/05/08 14:07

美兆健康管理機構營養師詹恩慈建議，女性可定期檢視體組成、血糖及營養相關指標，了解身體變化趨勢，及早調整方向；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

美兆健康管理機構營養師詹恩慈建議，女性可定期檢視體組成、血糖及營養相關指標，了解身體變化趨勢，及早調整方向；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕母親節即將到來，不少家庭中，媽媽總是忙著張羅一家人的餐點，自己卻經常等到大家都吃飽後，才匆匆坐下來吃幾口，甚至邊忙邊吃。營養師提醒，這種看似體貼與日常的習慣，長期下來恐悄悄影響女性健康，不僅可能造成血糖波動、代謝異常，也可能導致營養失衡、疲勞與體力下滑等問題。

美兆健康管理機構營養師詹恩慈表示，許多女性的飲食問題，其實並不只是「吃得健不健康」，而是「進食節奏與生活狀態」長期失衡。臨床上常見的4大飲食地雷，包括用餐時間不固定、經常邊忙邊吃；正餐沒有好好吃，餐間改以零食、點心或含糖飲料補充體力；吃飯速度過快；以及總是優先滿足家人需求，忽略自身營養攝取。

「這些看似微小的習慣，長期累積下來，其實會對身體產生實質影響。」詹恩慈指出，進食時間不規律或習慣餐間吃零食，容易讓身體出現血糖波動，進一步影響胰島素調節機制，增加胰島素阻抗與代謝異常風險。

她進一步說明，若總是在忙碌、高壓狀態下匆忙進食，也可能影響消化與吸收效率，囫圇吞棗增加腸胃道負擔，同時容易出現蛋白質攝取不足、微量營養素不均衡等情況，進而導致疲勞、精神不濟與體力下降。

詹恩慈表示，女性在荷爾蒙變化、肌肉量維持與代謝調節方面，本就相對敏感，尤其30歲後，隨著生活壓力增加與生理變化，身體對飲食與作息的反應會更加明顯。若長期飲食不規律、睡眠品質不佳，加上壓力負荷較高，可能進一步影響荷爾蒙平衡與代謝功能，形成疲勞、體重變化或營養失衡問題，甚至增加慢性疾病風險。

「很多媽媽習慣先照顧家人，最後才顧自己，長期下來，身體負擔會慢慢累積。」詹恩慈指出，不少女性即使沒有明顯疾病，仍經常感到疲累、體力下滑，甚至出現代謝與營養失衡等問題。

她建議，與其大幅改變飲食內容，不如先從調整生活節奏與進食狀態開始，包括盡量與家人一起用餐，讓身體真正放鬆；避免以零食或含糖飲料取代正餐，減少血糖大幅波動與不必要的代謝負擔；優先攝取蛋白質與均衡營養，以維持肌肉量與體力；並放慢進食速度，讓身體有時間反應飽足感，減少消化負擔與過量攝取。

此外，她也建議女性可定期檢視體組成、血糖及營養相關指標，了解身體變化趨勢，及早調整方向。

詹恩慈強調，健康管理不一定需要從複雜的改變開始，有時候，一個穩定的生活節奏、一頓真正放鬆的晚餐，就可能是讓身體恢復平衡的重要開始。她也提醒，母親節除了送禮之外，陪媽媽坐下來好好吃一頓飯，也是最實際的健康起點。

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