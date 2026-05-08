研究：簡單日常習慣 改善血壓和心臟風險因素

研究顯示，正念練習、感恩日記和樂觀練習等方法，可改善包括血壓和發炎在內的心血管危險因子。圖為示意圖。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項研究顯示，正念練習、感恩日記和樂觀練習等方法，可改善包括血壓和發炎在內的心血管危險因子。此研究發表在《心臟科診所》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國伊利諾大學香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）的研究團隊分析了18項隨機對照實驗，這些實驗測試了旨在改善心理或生理健康的正向心理學和正念計劃。

請繼續往下閱讀...

這些干預措施形式多樣，包括電話諮詢、日記、應用程式、簡訊或簡短追蹤。其他研究則採用線下小組會議、線上課程或混合模式。大多數研究持續6至21週，每週1次的課堂教學與居家練習結合。

在所有研究中參與者通常包括50至200名患有心血管疾病風險增加的成年人，例如未控制的高血壓或心臟衰竭。大多數參與者年齡在50歲末至60歲。

結果顯示，1項為期8週的正念冥想計劃降低了患有高血壓和急性冠狀動脈綜合症後遺症的人群的收縮壓，並減少了高敏C反應蛋白和纖維蛋白原等發炎標誌物。

1項為期12週的基於靈性的數位化干預也取得了顯著成效。使用標準袖帶進行測量的參與者收縮壓降低7.6mmHg，中心收縮壓（在心臟主動脈出口處測量）降低了4.1mmHg。

最有效的項目之一是透過WhatsApp進行的為期8週的干預。該計劃結合了每週的課程和每日微任務，鼓勵參與者更積極地活動、健康飲食並遵循用藥方案。

另一個採用動機式訪談的項目使患者的身體活動量每天增加了約1800步，並提高了用藥依從性。

研究團隊表示，以往的研究很少明確定義產生有效結果所需的介入「劑量」。團隊旨在確定這些策略應以多頻繁、多長的頻率進行實踐，以改善心臟健康。

研究團隊指出，與參與者保持頻繁聯繫的項目取得了穩定的身體改善效果，表明正向心理學技巧可以融入持續的心血管護理中。

研究團隊補充，這些改善似乎並非僅源自於正向思考，許多成功的計劃也幫助人們增加運動量、改善飲食習慣並更規律地服用藥物。這表明心理健康可能透過使健康的生活習慣更容易堅持，從而在一定程度上促進心臟健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法