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健康網》70歲換照帶來眼睛手術潮 醫提醒5大評估重點

2026/05/08 13:53

健康網》70歲換照帶來眼睛手術潮 醫提醒5大評估重點

不少長輩到眼科要求做白內障手術，以求達到駕照的換照標準。。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日交通部對於70歲以上的人考領換發駕照之規定，其中一項是需要通過包含視力在內的體格檢查；因此不少長輩到眼科要求做白內障手術，以求達到換照標準。高雄諾貝爾眼科醫師鄭宇庭在臉書粉專「鄭宇庭 眼科醫師｜Dr. Jeng」表示，要進行手術之前，需要針對5個方向進行評估，只要有環節出問題，即使換上最貴的人工水晶體，也不一定能換到照。

鄭宇庭表示，有位72歲的伯伯問：「醫生，我要去換駕照，可以幫我做白內障手術嗎？」5月換照新制即將上路，很多70歲以上的長輩，為了達到換照標準，走進診間的第一句話，都是「我要開白內障」。

然醫師透過2個案例說明：68 歲陳大姐主訴是「對向車燈很刺眼，晚上不敢上路」。檢查後是典型的白內障混濁，其他部位都健康。手術後順利通過換照，視力0.9。

同時74歲林伯伯，一進診間就說：「醫師你幫我快點開，下個月要去考了。」但完整檢查下來，除了白內障，他的黃斑部已經有中度病變。回答：「就算開了，視力可能還是過不了 0.7。因為白內障手術只是更換水晶體，而眼睛裡負責『看清楚中間』的黃斑部，仍會影響視力。」他最後決定不勉強動手術。

同樣是想換照，為什麼結局不同？鄭宇庭表示，許多人都以為做過「白內障手術」就是「換照保證」。實際上眼睛從前到後至少有五個部位需要評估：

角膜：決定光線進來的品質。

水晶體：決定影像清不清晰。

視網膜：決定影像有沒有正確接收。

黃斑部：決定中心視力夠不夠用。

視神經：決定訊號能不能順利傳到大腦。

任何一個環節出問題，即使換上最貴的人工水晶體，也不一定能換到照。鄭宇庭提醒，換照標準的存在，是為了路上每一個人的安全：對象可能包含你的孫子、別人的孩子、對向的駕駛。如果你或家中長輩正在為換照煩惱，建議先預約一次完整評估，與醫師討論什麼是最合適的選擇

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