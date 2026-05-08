壯男赴日感冒咳不停 竟是「肺膿瘍」！醫：延誤恐致命

員榮醫院急診室醫師王胤德指出，患者右肺已出現膿瘍病灶，確診為「肺膿瘍合併肺炎」。（員榮醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕45歲吳姓男子日前赴日本旅遊，返台後突然出現畏寒、咳嗽、頭痛及食慾不振等症狀，原以為只是普通感冒，沒想到病情迅速惡化，前往急診檢查後，竟發現右肺已出現膿瘍病灶，確診為「肺膿瘍合併肺炎」。醫師提醒，肺膿瘍初期症狀與感冒相似，但若延誤治療，恐引發敗血症、呼吸衰竭，嚴重甚至可能致命。

員榮醫院急診室醫師王胤德表示，該名患者平時生活規律，沒有慢性病，也不抽菸、不喝酒，身體狀況良好，沒想到返國短短2天，病況就急速惡化。患者到急診時雖僅輕微發燒37.3度，但心跳已偏快，每分鐘達110下，顯示身體正處於感染狀態。

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王胤德指出，患者初步聽診並無明顯異常，但胸部X光卻發現右上肺葉有腫塊狀陰影，醫療團隊進一步安排電腦斷層（CT）檢查，確認肺部已有疑似膿瘍形成，這代表肺部已經感染，且正持續惡化深入肺組織。

王胤德進一步說明，「肺膿瘍」是肺部組織遭細菌感染後壞死，進而形成含膿空洞，常見於肺炎控制不佳，或感染侵襲性較強的細菌所致。患者常會出現持續咳嗽、濃痰增加、發燒、畏寒、胸痛及全身倦怠等症狀，部分患者甚至會咳出帶有惡臭味的痰液，若未妥善治療，可能進一步引發敗血症或呼吸衰竭，嚴重時可能致命。

此外，檢查也發現患者雙側肺部另有多處小型毛玻璃結節及肝臟囊腫等症狀，研判屬良性變化。醫療團隊建議患者住院接受靜脈抗生素治療及密切監測，但患者評估後選擇門診口服藥物治療，經持續追蹤，目前已順利康復。

王胤德提醒，肺部感染初期常與感冒症狀相似，若出現高燒不退、持續畏寒、呼吸急促、心跳加快，或症狀短時間快速惡化，尤其有國外旅遊史者，應儘速就醫檢查，以免錯過黃金治療時機。

45歲男子赴日旅遊， 回國後因覺得畏寒就醫，X光照片顯示「肺膿瘍合併肺炎」（紅圈處）（員榮醫院提供）

45歲男子赴日旅遊， 回國後因覺得畏寒就醫，CT顯示肺部有膿瘍。（員榮醫院提供）

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