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健康網》漢他病毒恐釀「腎出血熱」醫揭感染5階段

2026/05/08 12:51

近期北市陷入鼠患，不少長輩憂心感染漢他病毒。圖為北市設置老鼠藥餌。（資料照、記者王藝菘攝）

近期北市陷入鼠患，不少長輩憂心感染漢他病毒。圖為北市設置老鼠藥餌。（資料照、記者王藝菘攝）

〔健康頻道／綜合報導〕近期北市籠罩在鼠患憂慮中，且北市在短時間內出現2例漢他病毒感染，更有1名長者過世。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任在臉書粉專「引人入腎・林軒任醫師」表示，漢他病毒是有可能傷害腎臟的，漢他病毒有可能引發「漢他病毒腎症候群出血熱」。

林軒任表示，他曾遇過一名70多歲的阿姨，詢問：「林醫師，最近新聞一直在報那個鼠疫，我每次去公園散步都好怕。老鼠咬一下，會不會把腎臟弄壞啊？」回應：「最近新聞報的，其實不是鼠疫，是『漢他病毒』。但這個病毒和腎臟，還真的脫不了關係。」

鼠疫和漢他病毒，不是同一件事

大家多少聽過，歷史上有名的「黑死病」是由一種叫做 Yersinia pestis（鼠疫桿菌）的細菌引起，主要透過鼠蚤叮咬傳播。它的代表症狀是淋巴結腫大、皮膚出血變黑。「黑死病」這個名字就是這麼來的。

而漢他病毒（Hantavirus）則完全是另一回事。它的名字來自韓國的「漢灘江」，1976 年才被科學家分離出來。它不靠跳蚤、不會像感冒一樣人傳人，而是當人類吸入帶病毒老鼠乾掉的「尿液、糞便、唾液所揚起的塵埃」時，病毒就悄悄搭上了我們呼吸道的順風車。

因此疾管署反覆叮嚀：發現鼠跡時，一定要先戴口罩、開窗通風，再用 1:9 稀釋的漂白水靜置五分鐘，才能開始清理。同時，依照疾管署 2026 年5月公告，目前已有兩例本土漢他病毒症候群確診，雙北各一例。

什麼是漢他病毒？

漢他病毒在地理上有兩派「親戚」，個性截然不同：

1. 舊大陸派（亞洲、歐洲為主）：包括漢灘病毒（Hantaan virus, HTNV）、首爾病毒（Seoul virus, SEOV）、普馬拉病毒（Puumala virus, PUUV）。這一派的拿手好戲，就是攻擊腎臟，醫學上稱為「腎症候群出血熱（Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, HFRS）」。

2. 新大陸派（美洲為主）：以無名病毒（Sin Nombre virus, SNV）、安地斯病毒（Andes virus）為代表，他們偏好攻擊肺臟，引起「漢他病毒肺症候群（Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome, HCPS）」，重症致死率可高達 50%。

當然，以台灣的本土病例，幾乎都來自舊大陸派的首爾病毒，正好是會「咬腎臟」的那一支。所以張太太那一句「老鼠會不會弄壞腎臟」，名字雖喊錯，方向卻意外地正確。

為什麼腎臟首當其衝？

林軒任表示，可以把腎臟想像成一座精密的「自來水淨水廠」：腎絲球是最前端的過濾網，腎小管則是後端那一層層微調水質的管路。漢他病毒最狡猾的地方，是它特別黏附在「血管內皮細胞」（endothelial cell）上，而腎臟，正是全身上下血管最密、最纖細的器官，自然成了它最愛流連的地方。

當病毒卡在這些內皮細胞上時，免疫系統就會派出免疫細胞（包含 T 細胞，一種負責清除受感染細胞的免疫部隊），並且釋放訊號引起全身發炎讓身體有足夠的反應（TNF-α，腫瘤壞死因子-α，Tumor Necrosis Factor-α，一種會引發全身發炎反應的化學訊號）！

這本該是好事情，能夠引起全身對抗這隻病毒，但戰場剛好設在腎臟的微血管裡。結果是：血管通透性大增，原本應該嚴密的「過濾網」變成了破洞的紗窗，蛋白質從尿液中大量漏出，水分也跑進組織造成水腫。這就是為什麼漢他病毒患者會出現大量蛋白尿（proteinuria）和急性腎損傷（Acute Kidney Injury, AKI）。

如果用更生活化的比方：本來盡職守在門口的篩子，突然被潑了一鍋熱油，整張網燙得扭曲、鬆垮，原本擋下來的雜質和重要物資一起順流而出。腎臟並不是被病毒「直接咬壞」，而是在自己人激烈反擊時，被誤傷的那位無辜路人。

「腎症候群出血熱」五階段

林軒任表示，漢他病毒造成的腎症候群出血熱，通常會經歷五個階段：

1. 發燒期（3–7 天）：高燒、頭痛、腰痛、結膜出血。多數人以為是重感冒。

2. 低血壓休克期（數小時至兩天）：血管通透性最差的時候，血液彷彿「漏出血管外」，導致血管中沒有血漿，這可能會造成血壓驟降，進而造成休克。

3. 少尿期（3–7 天）：腎臟過濾近乎停擺，是死亡風險最高的階段。文獻顯示，在這個階段大約 5-30 % 的嚴重患者需要短暫洗腎。

4. 多尿期（數天至數週）：腎臟逐漸甦醒，但水分大量流失，一天可能排出好幾公升尿。

5. 恢復期（數週至數月）：症狀逐步消退，腎功能多半可恢復八九成以上。

要注意的是，漢他病毒造成的這個出血熱潛伏期通常約為2至4週，可從數天至近2個月！

痊癒之後 腎臟真的會回到原廠設定嗎？

林軒任表示，好消息是：絕大多數漢他病毒感染者的腎功能會逐步恢復。壞消息是，這份「恢復」並非毫無代價。

依照歐洲針對歐洲的病毒種（ PUUV，普馬拉病毒）的長期追蹤研究指出，部分患者會留下慢性高血壓、輕微的腎絲球濾過率下降，或是腎小管間質持續發炎的後遺症；少數重症者甚至發展成慢性腎臟病（Chronic Kidney Disease, CKD）。

而另外一份美國針對漢他病毒肺症候群倖存者的研究更顯示，約有一半的人在追蹤期間出現持續性蛋白尿。這會使所有腎臟科醫師心中警鈴大響。換句話說，漢他病毒不是「過了就過了」。它可能在某些人身上留下伏筆。曾經感染過的人，每年定期追蹤血壓、尿液與腎功能，是不能省略的功課。

最後提醒兩件事：

1. 本文僅供衛教參考，不能取代醫師面對面診療。若您出現持續發燒、腰痛、尿量明顯變少等症狀，請儘速至腎臟科或感染科就醫評估。

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