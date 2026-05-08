腸病毒升溫 黃偉哲籲勤洗手降低校園傳播風險

台南市長黃偉哲進入校園宣導正確洗手五步驟，提醒學童養成勤洗手習慣降低腸病毒感染風險。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕腸病毒進入流行季節，統計台南截至4月29日，腸病毒健保門急診就診共計4277人次，較去年同期減少53％；台南市長黃偉哲今（8）日前往協進國小，示範正確的洗手五步驟，提醒養成勤洗手習慣可有效降低感染風險。

黃偉哲今日前往中西區協進國小親自向學童示範「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，帶領師生共同宣誓對抗腸病毒，特別是在「吃飯前、上廁所後、擤鼻涕後、玩玩具後、看醫師前後」的5個關鍵時機，務必落實手部清潔，以保障自身及家人健康。

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黃偉哲表示，隨腸病毒進入好發時期，台灣各地陸續傳出病例，腸病毒目前尚無有效疫苗可注射預防，一旦感染就需停班停課，對學校及家長而言是很大困擾，呼籲民眾落實良好衛生習慣，對抗腸病毒，提供學童健康安心的生活及就學環境。

衛生局長李翠鳳表示，目前雖無腸病毒重症個案，但疫情發展仍不可掉以輕心。腸病毒傳染力強，可經接觸及飛沫傳播，易在校園等人口密集場所快速傳播。感染後可能出現發燒、手足口病等症狀，嚴重者甚可能引發心肌炎、腦炎等併發症。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，建議家長及教托育人員若幼兒被醫生診斷為腸病毒，應特別留意其健康情形，若發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應儘速送到台南5家腸病毒重症責任醫院成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院，接受治療。

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