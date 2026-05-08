自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒升溫 黃偉哲籲勤洗手降低校園傳播風險

2026/05/08 11:38

台南市長黃偉哲進入校園宣導正確洗手五步驟，提醒學童養成勤洗手習慣降低腸病毒感染風險。（記者王姝琇攝）

台南市長黃偉哲進入校園宣導正確洗手五步驟，提醒學童養成勤洗手習慣降低腸病毒感染風險。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕腸病毒進入流行季節，統計台南截至4月29日，腸病毒健保門急診就診共計4277人次，較去年同期減少53％；台南市長黃偉哲今（8）日前往協進國小，示範正確的洗手五步驟，提醒養成勤洗手習慣可有效降低感染風險。

黃偉哲今日前往中西區協進國小親自向學童示範「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，帶領師生共同宣誓對抗腸病毒，特別是在「吃飯前、上廁所後、擤鼻涕後、玩玩具後、看醫師前後」的5個關鍵時機，務必落實手部清潔，以保障自身及家人健康。

黃偉哲表示，隨腸病毒進入好發時期，台灣各地陸續傳出病例，腸病毒目前尚無有效疫苗可注射預防，一旦感染就需停班停課，對學校及家長而言是很大困擾，呼籲民眾落實良好衛生習慣，對抗腸病毒，提供學童健康安心的生活及就學環境。

衛生局長李翠鳳表示，目前雖無腸病毒重症個案，但疫情發展仍不可掉以輕心。腸病毒傳染力強，可經接觸及飛沫傳播，易在校園等人口密集場所快速傳播。感染後可能出現發燒、手足口病等症狀，嚴重者甚可能引發心肌炎、腦炎等併發症。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，建議家長及教托育人員若幼兒被醫生診斷為腸病毒，應特別留意其健康情形，若發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應儘速送到台南5家腸病毒重症責任醫院成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院，接受治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中