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健康 > 杏林動態

新營醫院打造「夢幻職場」 護理師留任率逾92％稱霸部立醫院

2026/05/07 21:14

新營醫院院長莊毓民（後左六）、副院長李偉愷（後右六）表揚優秀護理人員，合影留念。（院方提供）

新營醫院院長莊毓民（後左六）、副院長李偉愷（後右六）表揚優秀護理人員，合影留念。（院方提供）

〔記者楊金城／台南報導〕全台醫護人力荒的浪潮下，衛福部新營醫院憑藉強大的「磁吸效應」逆勢突圍！院方今天（7日）舉辦護師節慶祝大會，揭示114年護理人員留任率高達92.67％，離職率僅7.33％，這項指標不僅在部立地區醫院中首屈一指，更遠優於同儕醫院，展現出「護理人才吸鐵石」的實力。

新營醫院院長莊毓民指出，護理人員是醫療團隊的靈魂，為了讓同仁在繁忙的醫療工作中獲得喘息，院方除了優化人力配置與排班制度外，上月引進路易莎咖啡廳進駐醫院一樓，將醫院轉化為更具溫度的場景，提供醫護同仁休憩，舒緩壓力，也讓病人與家屬在診間外能有舒適的喘息空間，大幅提升就醫滿意度。

莊毓民說，打造友善職場，才是吸引與留任人才的隱形推手，成功實踐「快樂醫護，優質醫療」的願景，114年留任率達92.67％，顯示護理同仁對職場環境的高度認同，7.33％的低離職率，證實友善職場政策與環境設施優化的顯著成效。未來將持續深化護理人才培育機制，精進友善職場政策，優化工作環境與支持系統，讓新營醫院發揮專業醫護能力，繼續成為民眾健康最溫暖、最堅實的依靠。

今天慶祝大會不僅表揚資深、優秀護理師，更是一場溫馨的感官盛宴。醫療科特別拍攝祝福影片，副院長李偉愷和醫師群載歌載舞與精彩的薩克斯風演奏，向全年無休的白衣天使表達最深敬意。

新營醫院慶祝護師節，副院長李偉愷和醫師群載歌載舞向白衣天使表達最深敬意。（醫院提供）

新營醫院慶祝護師節，副院長李偉愷和醫師群載歌載舞向白衣天使表達最深敬意。（醫院提供）

護理主任黃麗蘭感性表示，護理師常犧牲家庭時間、承受體力與心理雙重壓力，但大家仍選擇以微笑面對病人。「謝謝你們的堅持，謝謝你們一直都在。」勉勵護理師在守護民眾健康的同時，也要照顧好自己，在工作中獲得成就感與幸福感。

新營醫院表揚優秀護理人員。（醫院提供）

新營醫院表揚優秀護理人員。（醫院提供）

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