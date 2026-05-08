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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》運動量過大也有風險 研究這樣建議

2026/05/08 11:31

健康網》運動量過大也有風險 研究這樣建議

醫師李思賢表示，若每週超過 10 小時，定期做冠狀動脈鈣化分數（CAC）篩檢是合理的監控手段。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕鄰好西醫診所醫師李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」表示，比利時魯汶大學 2023 年一項大型研究（MASTER Study），招募 558 位低心血管風險的中年男性，分成終身運動者（每週約 11 小時、持續數十年）、晚起步運動者和健康對照組，用冠狀動脈電腦斷層（CCTA）直接掃描血管。結果：終身運動者出現斑塊的比例顯著高於對照組，勝算比 1.86。不只是鈣化斑塊，連非鈣化斑塊也增加，近端非鈣化斑塊的勝算比達到 2.80。

但故事還有另一面。最危險的易破裂斑塊（vulnerable plaque），在長年運動者身上反而顯著更少，勝算比只有 0.11。易破裂斑塊才是誘發急性心肌梗塞的元兇，它一旦破裂就觸發血栓、堵塞血管。李思賢說明結論的意義為：「會有斑塊，最致命的那一種反而更少。」

機制上，Rhonda Patrick 博士曾強調，適度運動產生的剪切力（shear stress）會刺激血管內皮釋放一氧化氮（NO），這是運動對心血管最重要的保護機制。但在極端訓練量下，反覆高幅度的剪切力反而可能累積微損傷，觸發動脈粥狀硬化的形成，這可能就是幾十年高量耐力訓練留下的結構代價。

2026 年同一團隊在《Circulation》的後續追蹤更確認：讓斑塊增加的是累積訓練時數，不是強度。訓練量最高的族群，出現斑塊的勝算比高達 5.85。

李思賢強調，這個研究不是在叫你別運動。它描述的是每週超過 10 小時、持續數十年的族群，也就是長年馬拉松跑者、鐵人三項選手、職業自行車手。如果你屬於這個族群，定期做冠狀動脈鈣化分數（CAC）篩檢是合理的監控手段。

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