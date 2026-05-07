健康網》脖子痠痛別亂按！ 醫警3動作傷血管恐中風：年輕人更常見

胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，頸部不是只有肌肉，若大力扭轉等，可能傷及血管，恐導致缺血性中風；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脖子痠痛時，不少人會想靠按摩、推拿或「喬一下」來放鬆。胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，頸部不是只有肌肉，還有供應大腦血流的重要血管，若大力扭轉、快速旋轉或強力按壓頸側，恐造成可能造成血管內膜撕裂，形成血栓，導致血流被阻斷，最終導致缺血性中風。他指出，這種狀況不只發生在老人身上，反而常見於年輕人，提醒按摩脖子應特別當心。

按摩「喬一下」當心恐中風

黃軒於臉書粉專發文分享，門診曾遇過患者原本只是脖子痠，去按摩被「喬一下」後，當下覺得鬆了，但幾小時後開始劇烈頭痛、頭暈，甚至出現說話不清、手腳無力，最後診斷頸動脈或椎動脈剝離，引發中風。

請繼續往下閱讀...

黃軒說明，頸部內有2條重要血管系統，包括供應前腦的頸動脈，以及供應後腦的椎動脈。若進行大力扭脖子、快速旋轉、強力按壓頸側，或接受非專業「喬脖子」，可能導致血管內膜撕裂（arterial dissection），進而形成血栓、阻斷血流，最終造成缺血性中風。

黃軒指出，根據AHA/ASA發表於《Stroke》的科學聲明，頸動脈與椎動脈剝離，是年輕與中年族群中風的重要原因之一。也有PubMed病例報告指出，頸部按摩後出現椎動脈剝離，最終導致中風。再進一步的系統性回顧也發現，頸部相關保守治療中，最嚴重的不良事件就是血管損傷。

5族群脖痠恐是血管警訊

黃軒提醒，若有高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸習慣、經常頭暈或偏頭痛、曾出現短暫失明、說話不清，或本身已知有血管問題者，更應避免隨便按摩脖子。有時以為只是痠痛，其實可能是血管發出的警訊。若想舒緩頸部不適，建議可改以熱敷放鬆肌肉、緩慢溫和伸展勿甩脖子，同時改善低頭姿勢。若疼痛或不適長期未改善，應就醫評估。有時以為只是痠痛，其實可能是血管發出的警訊。

黃軒強調，脖子不是肩膀，它連的是大腦。別以為只是放鬆按摩，有時候，恐是在冒一個承擔不起的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法