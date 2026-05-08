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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》減重不是只能吃沙拉 營養師揭點餐3招：血糖不崩盤

2026/05/08 10:23

營養師張馨方表示，減重外食不必只吃沙拉，建議透過膳食纖維、蛋白質與原型澱粉搭配，幫助穩定血糖、控制體重；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師張馨方表示，減重外食不必只吃沙拉，建議透過膳食纖維、蛋白質與原型澱粉搭配，幫助穩定血糖、控制體重；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕外食族想減重，真的只能吃沙拉、避開便當嗎？營養師張馨方表示，外食並不可怕，關鍵在於是否無意識吃進過多精緻澱粉，如大乾麵搭配貢丸湯，就是讓血糖快速上升的組合，飯後容易導致出現昏昏欲睡、能量斷電，恐讓身體更容易進入囤脂模式。她提醒，只要掌握3個點餐技巧，外食也能吃得有飽足感，同時幫助穩定血糖、控制體重又減脂。

減脂3招點餐法

張馨方於臉書粉專「ViVi營養生活話」發文指出，外食族掌握3個聰明點餐法，就能讓你午餐後的能量不再大崩盤，路邊攤也能變成增肌減脂的神隊友：

換掉精緻糖：便當裡的白飯、乾麵或是勾芡的濃湯，都是讓你昏昏欲睡的元凶。建議可選擇超商的地瓜或馬鈴薯來取代精緻澱粉，這種原型食材含膳食纖維/抗性澱粉、飽足感強，能平穩輸出能量，不讓血糖上下衝。

點餐加一份多醣體補給：外食最缺的就是纖維，點餐或夾菜時多一份燙青菜或是「滷菇類」不只低卡，還含有豐富的「多醣體」，能幫助提升保護力，菇類的鮮味還能增加進食的滿足感，是下午工作的最強後盾。

飲料改選優質蛋白：飯後飲品別再點大杯含糖飲，建議隨身帶一瓶常溫無糖豆漿，或是飲用「無糖優酪乳」，蛋白質是穩定血糖的關鍵，先喝幾口豆漿再開始吃飯，能延緩澱粉吸收，讓飽得更久，代謝也更順暢。

穩糖進食3口訣

張馨方補充，想穩血糖可牢記以下飲食口訣：建議先吃菜，尤其是菇類，有助墊底，也可延緩血糖上升；接著吃蛋白質，如豆漿、蛋、非油炸肉品等，啟動身體的產熱效應；最後吃原型澱粉，如地瓜收尾，能量不中斷。她強調，外食不代表要犧牲身材或健康，只要學會把精緻醣類替換成原型食物，也能一邊享受美食，一邊維持輕盈的好狀態。

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