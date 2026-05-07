健康網》半夜手麻、白天握力差 恐腕隧道症候群作祟 醫揭高風險族群

不少人睡到一半會被手麻痛醒，甩甩手後才稍微緩解，很可能是「腕隧道症候群」警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人都有過半夜被手麻痛醒、甩甩手才稍微舒服，桃園聯新運醫中心醫師吳易澄提醒，這不是睡姿不對，可能是神經在求救，很可能是「腕隧道症候群」（CTS）警訊。換句話說，若長期忽視，有可能造成施力不順，最後連拿杯子、扣鈕扣都有困難。

吳易澄於臉書專頁「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文分享，腕隧道症候群是最常見的周邊神經壓迫症，正中神經在手腕掌側的腕隧道裡被橫腕韌帶壓迫。盛行率3-6%，女性是男性的2-3倍。典型症狀是拇指、食指、中指、無名指橈側半麻木刺痛，夜間加劇。

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高風險族群

誰會是高風險族群？吳易澄說明，女性發生率較高，尤其45至60歲、停經前後女性較常見。懷孕後期、糖尿病、甲狀腺低下患者、曾有腕部骨折或脫臼病史，以及長時間重複使用手腕的電腦族、廚師、美髮師、樂手等，也都是高風險族群。

症狀特徵

吳易澄表示，麻木範圍包含了拇指、食指、中指、無名指橈側，但小指通常不受影響。症狀常在夜間加劇，患者常會不自覺甩手緩解；開車、打電話、看書等手腕維持特定姿勢時惡化。若長期未改善，可能導致大魚際肌（thenar）萎縮，出現拇指對掌無力、抓握東西會掉。

民眾經常打電腦會不會得CTS？吳易澄表示，長時間反覆屈伸、用力是風險因子，但不是唯一原因，體質、荷爾蒙、慢性病占比更大。經過姿勢調整、規律休息比換人體工學鍵盤更有效。若手麻反覆發作，或已影響抓握與生活功能，應及早就醫檢查，避免神經長期受損。

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