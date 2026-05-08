健康網》吃對大腦老得慢！ 研究揭10大食物降失智風險

營養師老辜表示，研究指出，常攝取蔬菜、海藻、魚類、水果、蛋、大豆製品等10種食物，有助降低失智風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕食物吃得對，大腦也能老得慢。營養師老辜分享，1項國外研究顯示，高頻率攝取蔬菜、海藻、馬鈴薯、魚類、水果、蛋、肉類、醃漬蔬菜等10種食物，同時少碰酒精、糖與甜食的人，不僅腦中「白質病變」情況較少，失智風險也較低。

老辜於臉書粉專「老辜營養與科學」發文指出，最新研究發現，一些看似平凡的常見食物，竟然與較低失智症風險，以及更健康的腦部結構有關。這項2026年4月份發表於《Geroscience》、涵蓋近9,000名日本老人的大型研究中，科學家利用MRI觀察「白質病變」的情況。這是一種隨年齡增加，與中風、認知退化密切相關的腦部變化。結果發現，越常攝取這類食物者，腦中病變越少。

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10大食物護腦機制

老辜指出，研究發現，高頻率攝取蔬菜（含綠色蔬菜）、海藻、馬鈴薯、魚類、水果、蛋、肉類、醃漬蔬菜、大豆及其製品、乳製品，同時低頻率攝取酒精、糖與甜食的人，腦中病變越少。他解釋，這是因為食物帶來以下3種保護機制：

●蛋、肉與乳製品：含膽鹼、蛋白質、膽固醇、葉黃素、玉米黃素等，有助神經保護、突觸形成，以及神經傳導等。

●魚類、海藻與蔬果：提供EPA、DHA、葉酸、多酚、維生素E、類胡蘿蔔素等，有助減少氧化壓力與抗發炎，維持神經膜穩定性。

●蔬菜、海藻、大豆、馬鈴薯與水果等：富含膳食纖維，可透過腸腦軸影響神經發炎與失智風險。醃漬蔬菜，可能藉由調節腸道菌相，降低失智風險。

4大傷腦地雷風險

此外，老辜也提醒，以下4種飲食攝取，容易導致失智風險增加：

●酒精過量：具有神經毒性並影響心血管。

●高糖飲食：可能透過血糖與胰島素波動損害腦功能。

●維生素B群不足：如葉酸、B12、B6等，會導致高同半胱胺酸血症，增加血管與白質的損傷。

●維生素C與E、類黃酮偏低：尤其發生在水果、蔬菜、豆類、綠色蔬菜攝取較少時，這些營養素在低濃度時，導致白質病變更嚴重。

老辜補充，這項日本研究還發現，即使在尚未失智者身上，高頻率攝取這類食物，對腦部的保護依然存在。這也暗示大腦的疾病，可能早在症狀出現前就開始了。

或許我們無法完全阻止老化，但其實可以選擇「怎麼老」。藉由我們每天吃下的每一口，慢慢改變我們未來大腦的健康命運。

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