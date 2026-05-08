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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

透視腸道菌》攝取蛋白質也要分高低 吃錯反而助長壞菌氣燄

2026/05/08 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

腸道分泌型免疫球蛋白A（Secretory IgA, sIgA）是維持「宿主與腸道菌共生」的重要黏膜免疫因子，但飲食如何調控sIgA產生一直不清楚。

這篇發表於 Nature Communications（2022 Jul 27;13（1）:4336）的研究，科學家用「營養幾何模型」給小鼠餵食10種總熱量相同但不同比例蛋白質、碳水、脂肪的飲食，觀察哪些營養素最能驅動sIgA產生。

結果顯示，飲食中蛋白質含量是sIgA增加的主要驅動力，但這個效應不是靠T細胞或腸道菌組成變化。相反地，高蛋白飲食的小鼠腸道菌會釋放大量細菌外泌小囊泡（extracellular vesicles, EVs），這些EVs透過活化TLR4受體提高腸上皮APRIL、CCL28與PIGR等分子，促進B細胞趨化與sIgA轉運。研究進一步發現，高蛋白飲食下菌群代謝產物丁二酸（succinate）升高，會促使細菌產生更多活性氧，再刺激EVs釋放。這串機制建立了「飲食宏量營養素→腸道菌代謝與EVs→宿主sIgA」的新連結。

這項研究提醒我們，飲食不只是改變腸道菌種，還能透過菌群代謝與訊號小囊泡調控腸道免疫。蛋白質攝取過高或過低都可能影響腸道免疫屏障，特別是sIgA這道「第一線防護牆」。對日常生活而言，均衡飲食、蛋白質攝取適量、搭配膳食纖維與發酵食品，有助於維持健康菌群代謝與免疫平衡。未來針對飲食與菌群外泌體的精準調控，可能成為強化腸道黏膜免疫、預防腸道與過敏疾病的新策略。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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