自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

報喜！彰基護病比優於標準 護師節霸氣開高薪攬才

2026/05/07 17:16

衛生局長葉彥伯（右）今天出席彰基護理師慶祝活動，場面洋溢歡樂。（彰基提供）

衛生局長葉彥伯（右）今天出席彰基護理師慶祝活動，場面洋溢歡樂。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕5月12日是「國際護師節」，今年榮獲衛生福利部首屆「護理友善職場典範認證」的彰基醫學中心，今（7日）天舉辦護師節慶祝活動，感謝護理師的付出與貢獻；護理部主任蕭惠祝說，政府目前訂定醫學中心全日護病比標準為9，在總院長陳穆寬就任8年來僅7.5，總院三班護病比更遠優於政府標準，確保病患醫療品質，更減輕護理人員的工作壓力。衛生局長葉彥伯肯定彰基打造護理友善職場，以及醫院長期對醫護的支持。

這幾年來，護理師血汗過勞的工作環境，造成出走潮，很多醫院找不到護理師而被迫關床，彰基把護理師當成「寶」薪資、福利、宿舍及彈性自主排班與工作內容都兼顧到，醫院有盈餘一定優先提高員工的福利，去年針對護理人員首度推出不同工、不同酬的新制度，護理人員的年終獎金從最低的3.5個月到最高的10.5 個月不等，用實質的報酬留住人才。

進入5、6月求才旺季，彰基霸氣祭出高薪攬才，即使只上白班保障每月最低薪資5萬元，吸引剛畢業的護理師加入。

陳穆寬說，彰基近年積極推動智慧護理，將AI技術導入護理紀錄、交班與排班等流程，其中「一鍵生成」護理紀錄系統，只需短短一秒即可完成紀錄，大幅減少護理人員文書作業與行政壓力，提升護理人員的留任意願，在護理人力緊繃的時候，彰基實踐了不關床的社會承諾。

黃金上揚，彰基送給資深護理師黃金紀念幣。（彰基提供）

黃金上揚，彰基送給資深護理師黃金紀念幣。（彰基提供）

活動現場表揚服務年資滿5年至45年的護理同工，依年資贈送130週年院慶「彰基洗腳精神」Logo保溫瓶及黃金紀念幣等紀念禮品，感謝堅守工作崗位的護理師的辛勞，院方也將於5月12日安排霜淇淋與爆米花快閃活動，為忙碌的護理師送上甜蜜驚喜。

彰基董事長兵政隆牧師致詞表示，感謝上帝一路保守與帶領，讓彰基成為充滿愛與幸福感的大家庭，也期勉全體同工持續同心協力，在醫療服務與關懷照護上持續精進，共同創造更美好的未來。

彰基把護理師當成「寶」國際護理師節前夕，舉辦慶祝活動，感討護理師堅守工作崗位的辛勞。（彰基提供）

彰基把護理師當成「寶」國際護理師節前夕，舉辦慶祝活動，感討護理師堅守工作崗位的辛勞。（彰基提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中