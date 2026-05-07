報喜！彰基護病比優於標準 護師節霸氣開高薪攬才

衛生局長葉彥伯（右）今天出席彰基護理師慶祝活動，場面洋溢歡樂。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕5月12日是「國際護師節」，今年榮獲衛生福利部首屆「護理友善職場典範認證」的彰基醫學中心，今（7日）天舉辦護師節慶祝活動，感謝護理師的付出與貢獻；護理部主任蕭惠祝說，政府目前訂定醫學中心全日護病比標準為9，在總院長陳穆寬就任8年來僅7.5，總院三班護病比更遠優於政府標準，確保病患醫療品質，更減輕護理人員的工作壓力。衛生局長葉彥伯肯定彰基打造護理友善職場，以及醫院長期對醫護的支持。

這幾年來，護理師血汗過勞的工作環境，造成出走潮，很多醫院找不到護理師而被迫關床，彰基把護理師當成「寶」薪資、福利、宿舍及彈性自主排班與工作內容都兼顧到，醫院有盈餘一定優先提高員工的福利，去年針對護理人員首度推出不同工、不同酬的新制度，護理人員的年終獎金從最低的3.5個月到最高的10.5 個月不等，用實質的報酬留住人才。

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進入5、6月求才旺季，彰基霸氣祭出高薪攬才，即使只上白班保障每月最低薪資5萬元，吸引剛畢業的護理師加入。

陳穆寬說，彰基近年積極推動智慧護理，將AI技術導入護理紀錄、交班與排班等流程，其中「一鍵生成」護理紀錄系統，只需短短一秒即可完成紀錄，大幅減少護理人員文書作業與行政壓力，提升護理人員的留任意願，在護理人力緊繃的時候，彰基實踐了不關床的社會承諾。

黃金上揚，彰基送給資深護理師黃金紀念幣。（彰基提供）

活動現場表揚服務年資滿5年至45年的護理同工，依年資贈送130週年院慶「彰基洗腳精神」Logo保溫瓶及黃金紀念幣等紀念禮品，感謝堅守工作崗位的護理師的辛勞，院方也將於5月12日安排霜淇淋與爆米花快閃活動，為忙碌的護理師送上甜蜜驚喜。

彰基董事長兵政隆牧師致詞表示，感謝上帝一路保守與帶領，讓彰基成為充滿愛與幸福感的大家庭，也期勉全體同工持續同心協力，在醫療服務與關懷照護上持續精進，共同創造更美好的未來。

彰基把護理師當成「寶」國際護理師節前夕，舉辦慶祝活動，感討護理師堅守工作崗位的辛勞。（彰基提供）

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