感冒藥吃不好！8歲女童高燒竟是尿液倒灌腎臟

盧小妹（右2）經單孔達文西搭配膀胱內視鏡輔助，完成輸尿管重植手術，矯正尿液逆流問題，周佳滿、黃勝揚醫師與家長提醒留意孩童非典型症狀。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕8歲的盧小妹因輸尿管銜接膀胱的開口形狀、位置天生異常，嚴重側膀胱輸尿管逆流，曾2次膀胱鏡下玻尿酸注射治療，仍反覆逆流，罹患腎盂腎炎，輸尿管也嚴重腫脹，一年二度住院，後來接受自費的單孔達文西搭配膀胱內視鏡輔助輸尿管重植手術，矯正逆流問題，術後恢復良好，腹部也無明顯疤痕。

台中榮總兒童外科主任黃勝揚指出，膀胱輸尿管逆流（vesicoureteral reflux, VUR）是原本應由腎臟流向膀胱的尿液，卻反向流回輸尿管，甚至回流至腎臟，依逆流程度分成五級，盧小妹右側達最嚴重的5級、左側為4級。

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膀胱輸尿管逆流最常見的原因為先天性泌尿道結構異常，例如輸尿管進入膀胱的路徑太短、角度太直，或開口位置偏外側、形狀異常等，使排尿時應自動關閉的「防逆流閥門」無法正常運作，尿液一旦逆流，容易將細菌帶到輸尿管或腎臟而引起急性發炎。

黃勝揚醫師說明，盧小妹尿液回流至腎臟，且輸尿管腫脹變形。（記者蔡淑媛攝）

盧小妹未滿一歲時突然高燒、熱痙攣，起初以為是感冒，服藥後未改善，轉診至台中榮總檢查後，確診是膀胱輸尿管逆流，由於症狀可能隨孩子成長而自行改善，因此先採注射治療並持續追蹤，家人也提高警覺，只要發燒、服用感冒藥無效，判斷可能是逆流所致，及時就醫，去年女兒再度感染住院，經醫師評估建議後決定手術治療。

黃勝揚表示，兒童發生膀胱輸尿管逆流的比例約1至3%，若曾有泌尿道感染，3至4成會檢查出逆流問題，因此泌尿道感染是重要警訊，症狀包括排尿疼痛、頻尿或尿液有異味，尤其嬰幼兒症狀可能不明顯，有時僅表現為不明原因發燒、食慾變差、活動力下降，甚至體重增加不理想，照護者須提高警覺。

若逆流程度嚴重或反覆合併感染，可能引發腎盂腎炎、腎臟結疤，進而影響腎功能或導致高血壓，須積極追蹤與治療。

黃勝揚強調，兒童膀胱輸尿管逆流不一定需要立即手術，0至5歲泌尿道結構仍在發育，逆流有機會自行改善；6歲左右若仍反覆發作，則可以評估接受外科手術。

目前治療方式包括排尿習慣調整、預防性抗生素、膀胱鏡下抗逆流物質注射，以及輸尿管重植手術，根據美國泌尿科醫學會資料，單次玻尿酸注射成功率為83%，傳統手術治癒率可達約98%。

台中榮總自2010年引進注射治療至今，共有328名嬰幼兒接受膀胱鏡下玻尿酸注射治療，44人接受輸尿管重植手術；2022年起將達文西手術應用於小兒外科，去年再引進單孔達文西系統。

黃勝揚醫師指盧小妹輸尿管銜接膀胱開口形狀、位置異常，導致尿液逆流，飽受雙側膀胱輸尿管重度逆流之苦。（記者蔡淑媛攝）

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