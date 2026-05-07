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健康網》立夏火氣大別狂吃冰！ 中醫師4類食物助清熱又補氣

2026/05/07 18:23

中醫師周宗翰表示，夏季最推薦的食材之一就是各種瓜類，包括絲瓜、冬瓜、苦瓜、大黃瓜及佛手瓜等，能幫助身體把多餘熱氣與濕氣代謝出去。（資料照）

中醫師周宗翰表示，夏季最推薦的食材之一就是各種瓜類，包括絲瓜、冬瓜、苦瓜、大黃瓜及佛手瓜等，能幫助身體把多餘熱氣與濕氣代謝出去。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入立夏後，不少人開始出現胃口差、睡不好、口乾口苦、皮膚出油冒痘等狀況。鳴堂中醫體系醫療長周宗翰指出，這是典型的「夏季暑熱反應」反應，若飲食沒跟著節氣調整，「熱」沒有出路，就很容易悶在體內，愈吃愈膩。建議立夏後可多攝取4大類食物，包括瓜類、豆類與薏仁、清涼蔬菜，與酸甘食物，補回夏天流失的能量。

周宗翰在臉書粉專「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文分享，進入立夏後，民眾才動一下就濕透，明明沒做什麼卻特別累。中醫認為，夏天屬火、對應心氣，人體陽氣會往外散發，因此容易大量流汗、耗氣傷津。立夏養生的第一步，不是一味吃冰消暑，而是吃對方向，讓身體把多餘的熱，順順地帶走。他推薦夏季的4大類型食物：

●瓜類助清熱利濕

夏季最推薦的食材之一就是各種瓜類，包括絲瓜、冬瓜、苦瓜、大黃瓜及佛手瓜等。這類食物性質偏涼，但不像寒性食物過於刺激，能幫助身體把多餘熱氣與濕氣代謝出去。建議清炒、煮湯、汆燙為主，保留食材本身的清甜，不必重調味。

●豆類與薏仁祛濕健脾

不少人一到夏天會覺得全身沉重、沒胃口，關鍵在於「濕氣」。綠豆、紅豆、薏仁、白扁豆及蓮子等食材，都有助健脾祛濕、清心除煩。建議煮湯、煮粥、打成飲品皆可，少加糖，保留食材的祛濕效果。

●清涼蔬菜清心安神

夏天對應心，心喜靜、怕煩擾，推薦芹菜、萵苣、莧菜、空心菜、番茄，清涼蔬菜有助清心降火，減少煩躁、失眠、臉紅易怒的狀況。建議汆燙、涼拌、清炒，清爽為主，不必過度烹調。

●酸甘食物收斂津液

夏天大量流汗，氣津兩耗，補水不補氣，反而愈來愈虛。推薦食材烏梅、檸檬、番茄、百香果、山楂等。建議做成飲品、入菜提味皆宜，少加精製糖，風味自然清爽。

周宗翰提醒，立夏飲食還要注意的事，冰品冷飲不是不能碰，但不要空腹大量喝；燒烤、麻辣、炸物少出現，避免火上加火；補水很重要，但也要注意「補氣」，不然愈喝愈虛。

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