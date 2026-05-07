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癌細胞也有「殭屍模式」！新研究揭致命弱點 有望提升治療效果

2026/05/07 17:02

癌細胞示意圖。研究指出，治療後殘留的「衰老細胞」可能持續影響腫瘤環境，科學家正嘗試針對其弱點加以清除。（圖擷取自Freepik）

癌細胞示意圖。研究指出，治療後殘留的「衰老細胞」可能持續影響腫瘤環境，科學家正嘗試針對其弱點加以清除。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕癌症治療後為何仍可能復發？最新研究發現，一類被稱為「殭屍細胞」的老化細胞，可能在療程後持續影響腫瘤環境。科學家近期找到這些細胞的弱點，嘗試讓它們自行走向死亡，為癌症治療提供新的研究方向。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，這類細胞在醫學上稱為「衰老細胞」（senescent cells）。它們不再分裂，看似已被控制，但仍會釋放各種訊號，影響周圍細胞，甚至可能促進腫瘤生長、擴散，並干擾免疫反應。

小鼠癌症組織顯微影像。紅、綠、黃標記顯示不同蛋白在細胞中的分布，研究用來分析癌細胞維持存活的關鍵機制。（圖／英國醫學研究委員會實驗室）

小鼠癌症組織顯微影像。紅、綠、黃標記顯示不同蛋白在細胞中的分布，研究用來分析癌細胞維持存活的關鍵機制。（圖／英國醫學研究委員會實驗室）

這項研究由英國醫學研究委員會實驗室（MRC Laboratory of Medical Sciences）與倫敦帝國學院（Imperial College London）團隊進行，成果發表於《自然細胞生物學》（Nature Cell Biology）。

研究指出，化療過程中，部分癌細胞會轉變為這種狀態。雖然短期內能抑制腫瘤擴大，但長期來看，這些細胞可能對疾病進程產生不利影響，因此成為近年醫學研究的重要目標。

研究人員發現，這些衰老細胞體內累積較高的鐵與有害分子，本身已接近死亡邊緣，但會透過一種名為GPX4的蛋白質維持存活。當這個保護機制被抑制時，細胞會進入一種稱為「鐵死亡」（ferroptosis）的過程，進而被清除。

篩選上萬種化合物　找到潛在藥物方向

研究團隊進一步測試約1萬種化合物，篩選出能選擇性作用於衰老細胞的候選分子。其中有數種可抑制GPX4蛋白，促使這些細胞走向死亡，而對一般細胞影響較小。

這類被稱為「清除衰老細胞」（senolytic）的策略，被視為可能輔助既有療法的一種方向，目標是在不增加過多副作用的情況下，改善治療效果。

在小鼠癌症模型中，研究人員觀察到腫瘤體積下降與存活表現改善。不過研究團隊也強調，目前結果主要來自動物實驗，對人體的實際效果仍需進一步臨床研究確認。

學者指出，未來仍需釐清哪些患者或癌症類型可能較適合這類策略，以及其對免疫系統的影響，才能評估其臨床應用潛力。

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