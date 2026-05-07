北榮「導引飛彈」抗癌新療法 晚期癌友2次治療腫瘤幾乎消失

北榮核醫部引進放射性配體治療，為晚期癌症患者帶來新選擇。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台北榮總核醫部率先引進「放射性配體治療」（RLT），透過放射性藥物如導引飛彈般精準鎖定癌細胞，為晚期癌症患者帶來新希望。目前已應用於攝護腺癌與神經內分泌腫瘤，部分患者接受2次療程即明顯改善。醫師表示，RLT可降低正常組織傷害、副作用較少，未來有望拓展至更多癌別。

北榮核醫部自2021年率先引進「放射性配體治療（Radioligand Therapy, RLT）」，利用放射性藥物如同「導引飛彈」般，精準鎖定癌細胞進行攻擊，目前已完成超過50名患者、近200人次治療。

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核醫部王昱豐主任表示，RLT是利用可辨識腫瘤的分子，將放射性物質精準帶到癌細胞，並在細胞內釋放能量，直接破壞其DNA。臨床上常使用的核種包括鎦-177（Lu-177），具有適中的放射能量與治療距離，能有效作用於腫瘤，同時降低對周邊正常組織的影響。相較傳統化學治療或放射線治療，RLT能更精準鎖定癌細胞，減少對正常組織的傷害，在兼顧療效的同時，也更安全穩定。常見副作用包括輕微疲倦、口乾或血球數下降，多數可透過臨床監測妥善控制。目前已核准應用於攝護腺癌及神經內分泌腫瘤，特別是對於晚期或轉移性患者，在傳統治療效果有限時，提供重要的治療選項，未來也有機會拓展至更多癌別。

核醫部主任王昱豐表示，RLT的核心概念，是利用可辨識癌細胞的分子作為「載體」，將放射性核種精準送入腫瘤內部，再釋放能量破壞癌細胞DNA。他形容，就像「小精靈吃進炸彈」，癌細胞把藥物吞進去後，會在細胞內部產生破壞效果。

目前臨床常使用的放射性核種為鎦-177（Lu-177），具有適中的放射距離與能量，可有效攻擊腫瘤，同時減少對周邊正常組織傷害。相較傳統化療或放療，RLT副作用相對較少，常見症狀多為輕微疲倦、口乾、噁心或血球下降，大多能透過臨床監測控制。

69歲的病友吳先生就是受惠患者之一。他在21年前確診攝護腺癌，病理分期已達第3至第4期，歷經手術、放射治療、長期荷爾蒙治療及新一代藥物治療後，病情仍持續惡化，甚至出現多處骨轉移。

在尚未進入化療前，醫療團隊評估後安排接受Lu-177-PSMA放射性配體治療。他說，僅接受2次療程後，腫瘤活性便明顯下降，腫瘤指標PSA從0.297降至0.006，幾乎接近測不到。

吳先生分享，過去20年治療過程中，經歷暈眩、體力衰退、骨質疏鬆、排尿困難等副作用，甚至曾飛往日本接受免疫治療48次，身心俱疲。但這次治療過程相對輕鬆，「早上驗血、中午打針、下午休息觀察，就可以回家。」他坦言，幾乎沒有感受到明顯副作用，生活品質也大幅提升。

另一名52歲的病友許小姐則罹患神經內分泌腫瘤，癌細胞已多處轉移至肝臟。過去接受多次動脈栓塞與多線藥物治療，但病情始終控制不佳，甚至一度感到絕望。

後來成為台灣首位接受RLT治療的神經內分泌腫瘤患者，自2021年接受治療至今病情穩定。她表示，治療期間食慾沒有明顯變差，僅在後期療程出現輕微噁心與少量落髮，「跟我原本想像中的化療相比，真的舒服很多，都在可以忍受的範圍內。」

除了治療成效，北榮也強調跨團隊整合的重要性。王昱豐指出，現代癌症治療不只是比拚技術，更需要完整團隊合作。北榮整合核醫部、泌尿部及腫瘤醫學部，建立從影像評估、適應症判定、治療執行到後續追蹤的一條龍照護流程。

院方也建置專屬放射性同位素病房，導入24小時遠端生理監測系統與智慧化照護設備，包括服務型機器人，降低醫護人員輻射暴露風險，同時提升病患安全。

不過，RLT目前仍屬高價治療。北榮副院長李偉強指出，標準療程約需4至6次，每次療程費用約80萬元，若完整療程打滿6次，總費用可能高達480萬元，對一般家庭負擔不小。

他解釋，由於相關放射性藥物目前多仰賴歐洲進口，加上核藥具有半衰期與冷鏈保存限制，因此成本較高。未來若台灣能建立自主生產能力，治療費用才有機會下降。

王昱豐表示，放射性配體治療不只是新藥，更代表癌症治療正式走向「精準化、個人化」的新時代。未來隨著更多標靶分子與放射性藥物開發，將有機會應用於更多癌症，替患者帶來更多治療希望。

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