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健康網》5種隔夜菜別再吃！ 醫警：這湯品恐藏致命毒素

2026/05/10 12:00

秀傳醫療體系中部院區總院長、醫師黃士維提醒，不是每種隔夜食物都能繼續吃，若保存或加熱不當，恐增加食物中毒風險；示意圖。（圖取自photoAC）

秀傳醫療體系中部院區總院長、醫師黃士維提醒，不是每種隔夜食物都能繼續吃，若保存或加熱不當，恐增加食物中毒風險；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕夏天腳步近，食安問題更要注意，隔夜菜放冰箱一定安全嗎？秀傳醫療體系中部院區總院長、醫師黃士維提醒，不是每種隔夜食物都能繼續吃，若保存或加熱不當，恐增加食物中毒風險。舉例來說，綠色蔬菜、海鮮類、半熟蛋或溏心蛋、菇類料理、銀耳或木耳等，均不適合冷藏隔夜再吃。尤其木耳或銀耳類，隔夜後可能產生致命毒素，甜湯類更是要特別小心。

隔夜菜5大地雷

黃士維於臉書專頁「秀傳醫療體系」與粉專「黃士維院長 - 微創機器人手術權威 消化道 疝氣 專家 - 秀傳醫療體系」發文指出，許多人以為隔夜菜看起來沒壞就能吃，結果可能讓腸胃付出代價，甚至出現嚴重風險。他並特別提醒，以下5種食物不建議隔夜再吃：

綠葉蔬菜：隔夜後可能增加亞硝酸鹽累積，健康風險提高。這不單純是食物變質，葉菜類本身含有較高的硝酸鹽，經過烹煮和長時間存放後，細菌會將硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽，這種化學變化與冰箱溫度多低沒有絕對關係。

海鮮類：海鮮的腐敗速度遠比其他食材快，因為蛋白質易分解，即使冷藏也會快速分解產生組織胺，加上細菌繁殖力強，低溫也只能延緩風險卻無法阻止。

半熟蛋或溏心蛋：全熟的水煮蛋冷藏後還算安全，但半熟蛋、溏心蛋、荷包蛋的未凝固蛋黃就是細菌的溫床。正常情況下，新鮮的半熟蛋要當餐吃完，不適合隔夜存放。

菇類料理：菇類最可怕的特性是蛋白質含量高且易變質，當烹煮後的菇類放置過久，會產生大量細菌代謝物，這種食物毒素累積雖然不像食物中毒那麼立即嚴重，但風險依然存在，特別是腸胃較弱的人更要小心。

銀耳或木耳類：這是最容易被低估的隔夜食物。銀耳、木耳這類食材泡發和烹煮後，會釋放大量多醣體，這些營養物質同時也是細菌最愛的培養基。隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，一旦中毒就會非常嚴重。

黃士維也分享，想節省時間又不傷身的安心吃飯小訣竅，包括：少量烹調、現做現吃；易壞食材不隔夜；冷藏、加熱要到位。

黃士維強調，吃飯要省荷包也要顧健康，隔夜菜不是都不能吃，是要知道哪些更不適合再放一天。

秀傳醫療體系中部院區總院長、醫師黃士維指出，銀耳、木耳這類食材泡發和烹煮後，會釋放大量多醣體，也是細菌最愛的培養基，隔夜甜湯更要恐生毒素。（資料照）

秀傳醫療體系中部院區總院長、醫師黃士維指出，銀耳、木耳這類食材泡發和烹煮後，會釋放大量多醣體，也是細菌最愛的培養基，隔夜甜湯更要恐生毒素。（資料照）

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