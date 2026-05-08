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健康網》減醣不再苦哈哈！ 營養師教「澱粉代換」秘訣一次懂

2026/05/08 07:26

營養師林俐岑表示，在減醣飲食的執行之中，地瓜、玉米、南瓜等原型澱粉，可替代部分白飯增加飽足感；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師林俐岑表示，在減醣飲食的執行之中，地瓜、玉米、南瓜等原型澱粉，可替代部分白飯增加飽足感；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕控糖族必學會澱粉食物代換，在減醣飲食的執行之中，飲食變得更有樂趣。營養師林俐岑指出，民眾不妨透過「澱粉代換」方式，例如，若1餐設定的澱粉為2份，可以替換成1/4碗五穀飯與半根玉米，或以地瓜、南瓜、山藥、芋頭等原型澱粉替代部分白飯，既增加膳食纖維與飽足感，也能幫助穩定血糖。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，在營養學中，1份全穀雜糧類約含15公克碳水化合物、70大卡熱量。以一般240ml飯碗計算，大約1/4碗白飯或五穀飯就是1份澱粉。

林俐岑說明，除了白飯之外，許多原型澱粉食物也能互相代換。例如，半個拳頭大小的地瓜、半碗南瓜、半碗山藥、2至3小塊芋頭、半根玉米、7至8顆菱角、40顆乾蓮子，甚至3顆大栗子，都大約等於1份澱粉。

她接著說，若手邊沒有秤重工具，也可透過視覺份量估算。像南瓜、山藥等水分較高食物，一份約半碗；米飯、芋頭等密度較高食物，則約1/4碗。若採用2:1:1餐盤法，每餐澱粉量約控制在2份即可，相當於半碗飯。

林俐岑舉例說明，若1餐設定的澱粉為2份：半碗白飯為2份澱粉，但我們可以替換成「1/4 碗五穀飯 + 1/2 根玉米」，這樣剛好就是2份澱粉，而且將白飯替換成原型澱粉後，會更有飽足感。光是原型澱粉食物就可以有非常多的組合搭配，不會吃膩，而且飽足感會更延續。

林俐岑提到，與白飯、白麵等精製澱粉相比之下，南瓜、芋頭、蓮藕等原型食物含有更多膳食纖維與微量元素，對血糖穩定更有幫助。不過，最好避免攝取加入大量糖分或油脂烹調，例如，蜜地瓜、拔絲地瓜，這會提高熱量與升糖速度。

林俐岑強調，所有的澱粉食物都不建議單吃，前面最好先吃一些蔬菜及蛋白質食物，原型澱粉放在後面，留意進食順序小細節，更能掌握血糖的變化。

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