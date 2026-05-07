47年捐血2522次 79歲捐血王不退休誓言「生前捐血，死後捐軀」

張國森期許「生前捐血，死後捐軀」，捐血47年次數達2522次，並簽署簽署器官、大體及骨髓捐贈卡。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕張國森捐血47年，捐出全血及分離術捐血達2522次，獲得台中捐血中心表揚捐血最多達人，將捐血救人當終身職志，樂在其中，曾獲全台捐血最多的人，並呼朋引伴組團挽袖捐熱血，包括兄弟、子女及孫子，一家三代都是捐血人，他也簽署器官、大體及骨髓捐贈卡，自我期許「生前捐血，死後捐軀」，近日滿剛滿70歲的他已滿法定捐血最高年限，將爭取取得醫師同意後持續捐血。

張國森年輕時晚上在報社當技工，白天兼差開計程車，常戴大量出血傷患送醫或家屬到醫院四處找血，需血孔急的心情讓他感觸很多，卻怕打針不敢捐血，後來載到2名成大女學生去捐血，自己虎背熊腰卻不敢捐而感到慚愧，隔天就捐出人生第一袋250CC鮮血，從此捐血就像是吃飯一樣，成為生活習慣。

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張國森23歲始捐血，24歲時妻子因胎位不正要剖腹產，當年捐血互助規定，捐血人或親屬可優先獲血，很快得高雄捐血中心就調到血液，順利剖腹產、保住妻小性命，自己多年後發生嚴重車禍輸血，他說，捐血是為了救人，沒想到救了太太和自己，更加深捐血意志。

張國森近日在年滿70歲時獲捐血達2522次。（張國森提供）

張國森捐血達人紀錄在捐血第6年、4月27日生日達到捐血100次，為全國首位百次捐血人，曾獲前總統李登輝召見，2005年達到捐血1000次紀錄，隔年獲台南市府頒發榮譽市民證，。

後來有分離術捐血小板，每2周就能捐血，只有台北捐血中心有捐血機器，張國森為了幫助更多人，他長達11年、每隔週就坐客運北上捐血，後來高雄、台南有機器才就近捐血，直到女兒到雲林捐血站擔任護理師，他也轉戰到雲林捐血，前天他完成滿70歲捐血，達到2522次。

張國森期許「生前捐血，死後捐軀」，捐血47年，捐出全血及分離術捐血達2522次，獲表揚捐血王。（記者蔡淑媛攝）

張國森捐血熱情感染3個兄弟，都捐血100多次，妻子、3名子女和成年孫子也都加入捐血行列，他也揪團一起捐血，人數多達1、200人，他說，捐血救人救己，何樂不為，為了持續定期捐血，每天運動、飲食營養，希望捐血風氣能成為全民運動。

生前捐血，死後捐軀！張國森也誓言做到，年過70後他將爭取醫師同意能持捐血，早早也簽下器官捐贈卡，1985年在29時也在法官公證下簽署遺囑願捐出大體，之後也簽下骨髓捐贈卡，時時將捐贈同意卡帶在身上。

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