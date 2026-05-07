患者免等小腸器捐 亞東醫院完成「活體小腸移植」臨床人體試驗

香港甘姓男童日前跨海來接受活體小腸移植手術，已順利恢復健康，與母親及亞東副院長陳芸合影。（亞東醫院提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕國內每年約有一百多名因短腸症或先天疾病導致腸衰竭患者，需長期依賴全靜脈營養（TPN）維生，時長約每日18小時，並易併發敗血症與肝衰竭。位於新北市板橋區的亞東醫院2007年完成第一例小腸移植手術，院長邱冠明指出，院方持續深耕這項高難度移植技術，今年2月完成「活體小腸移植」臨床人體試驗，今（7）日舉行活體移植成果發表暨小腸移植20週年感恩記者會，14位受贈患者出席祝賀。

邱冠明說，亞東累積完成38例腦死大愛捐贈小腸移植，並已於今（2026）年2月完成活體小腸移植（目前為自費手術）臨床人體試驗，成果有賴外科醫師技藝與跨團隊照護實力，建構完善的「腸衰竭整合照護模式」，獲得台灣靜脈暨腸道營養醫學會創會理事長陳維昭、台灣移植醫學學會理事長蔡孟昆、器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心董事長李明哲肯定。

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亞東醫院副院長暨計畫主持人、小兒外科醫師陳芸指出，小腸是重要免疫器官，因排斥反應強烈且感染風險高，全球僅約60餘家醫學中心具備相關手術能力，而大愛器官捐贈來源有限，且六成多等候者為5歲以下幼童，死亡風險高，院方自2021年啟動活體小腸移植臨床試驗，如今達成受贈者、捐贈者及移植物存活率均達100%、腸道功能成功重建促使受贈者脫離TPN、突破兒童治療瓶頸，成功協助1歲與10歲兒童完成移植的3項成果，為兒童與高危險族群患者提供治療新選項。

來自香港的11歲甘姓男童也出席活動，亞東介紹，這名男孩曾因短腸症併發嚴重肝病，長期進出醫院，母親帶他跨海來接受治療，並捐出200公分小腸，術後雖一度面臨感染挑戰，經醫療團隊照護後順利恢復，孩子已重返校園；41歲楊小姐因短腸症候群長期依賴靜脈營養並反覆感染，妹妹捐出150公分小腸協助姊姊重建生活，楊小姐術後已成功脫離導管治療，並逐步恢復正常飲食。

亞東醫院表示，亞東累積完成38例腦死大愛捐贈小腸移植，並已於今年2月完成活體小腸移植（目前為自費手術）臨床人體試驗。（亞東醫院提供）

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