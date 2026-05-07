健康網》陰莖突變彎難行房 網紅醫談佩羅尼氏症

若你突然難以行房，容易疼痛，性生活變少甚至幾乎沒有，很可能是因為遇上了「佩羅尼氏症」。。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）



〔健康頻道／綜合報導〕若你突然難以行房，容易疼痛，性生活變少甚至幾乎沒有，很可能是因為遇上了「佩羅尼氏症」。網紅醫師張安妮於擁有14.7萬訂閱的頻道「Truong Rehabilitation Center」說明，佩羅尼氏症是一種比大眾想像中更常見的男性健康問題，發生率為6到14%，每10人可能有1名男性受其困擾；且因為部分人士不願承認或病識感不足，實際數字恐怕更多。該影片獲得相當多的關注。

張安妮表示，佩羅尼氏症是指陰莖內部的「白膜」組織產生了疤痕組織（斑塊）。在健康的狀態下，白膜具備高度彈性，當勃起充血時能均勻伸展；然而，一旦產生了硬化的疤痕組織，該部位就會失去彈性。

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張安妮比喻，佩羅尼氏症就像是在氣球的一側貼上膠帶，充氣時，具備彈性的一側會膨脹，而貼有膠帶的一側則未隨著拉長，最終導致身體向疤痕處彎曲。

為什麼會這樣？張安妮指出，佩羅尼氏症的成因通常可歸納為以下幾點：

慢性創傷：突發性的受傷，如性行為中的意外撞擊，以及折斷；或長期反覆的微小損傷，如特定體位造成的過度擠壓，不會痛，卻正在受傷。會引發組織發炎。身體在修復這些微小傷口時，會堆積纖維組織，進而形成疤痕。

勃起功能障礙未妥善治療：張安妮表示，長期未經治療的勃起功能障礙會導致陰莖組織缺乏血液供應，組織逐漸萎縮硬化，白膜變得脆弱，更容易在日常活動中受損，形成斑塊。

遺傳、老化： 某些遺傳性疾病會增加風險。此外，隨著年齡增長，睪固酮濃度下降，組織的彈性與修復能力也會隨之減弱。

該疾病分為兩大階段，「急性期」通常伴隨發炎與疼痛；而進入「慢性期」（通常在一年後），斑塊會逐漸鈣化定型，彎曲角度也趨於固定。

關於治療，若醫師評估其彎曲度小於25到30度，可使用非手術的療法。然彎曲程度過大，恐需手術介入。張安妮提醒，佩羅尼氏症若置之不理，疤痕可能會永久鈣化，屆時治療難度會大幅增加，甚至只能選擇侵入性的手術或注射治療。

張安妮總結，許多男性面對此問題時會感到羞恥、焦慮甚至避開性生活；張安妮強調「你並不孤單，這不是你的錯，更不是絕症。」透過早期發現與科學化的復健，絕大多數的情況都能得到有效的控制與改善。

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