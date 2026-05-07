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新北5月健康月開跑 完成篩檢獲潔牙旅行組

2026/05/07 15:30

新北市衛生局推出「5月健康篩檢月」活動，居住在新北市的民眾，前往各區衛生所完成成人健康檢查等，可獲贈潔牙旅行組。圖為民眾接受抽血檢查。（圖由衛生局提供）

新北市衛生局推出「5月健康篩檢月」活動，居住在新北市的民眾，前往各區衛生所完成成人健康檢查等，可獲贈潔牙旅行組。圖為民眾接受抽血檢查。（圖由衛生局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局將從5月9日起推出「5月健康篩檢月」活動，居住在新北市的民眾，前往各區衛生所完成成人健康檢查、BC型肝炎篩檢、大腸癌、口腔癌、子宮頸癌篩檢等，即可獲得「潔牙旅行組」1份，數量有限。

衛生局長陳潤秋表示，根據2025年統計，新北市平均406位接受篩檢的民眾中，就有1人確診罹癌，許多潛在病灶早期無明顯症狀，唯有透過篩檢，才能「早期發現、早期治療」，掌握黃金治療期。

陳潤秋說，為提升市民篩檢意願，並減輕經濟負擔，新北市提供補助措施。針對口腔癌篩檢陽性的個案，至確診醫院進行追蹤，最高補助300元；此外，大腸癌篩檢異常的低收、中低收入戶、原住民及身心障礙市民，提供無痛大腸鏡補助，最高可申請5000元，協助弱勢族群舒適地完成後續檢查。

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