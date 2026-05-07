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腋下酸臭、油耗味變重？營養師揭「3種異味」恐代謝失衡

2026/05/07 14:15

狐臭味加重，多數人直覺認為與流汗增加或清潔不足有關，但營養師指出，也可能與腸道菌相有關；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

狐臭味加重，多數人直覺認為與流汗增加或清潔不足有關，但營養師指出，也可能與腸道菌相有關；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕立夏過後，天氣逐漸悶熱，不少民眾搭乘大眾運輸時，也開始感受到夏季「地獄車廂」再度回歸。對此，Cofit營養師林岑指出，體味變重未必只是流汗或清潔問題，部分異味可能與腸道菌叢失衡、荷爾蒙波動及代謝壓力有關，其中常見包括狐臭味、經期油耗味及帶有腐敗感的異常口氣等3種類型。

林岑表示，狐臭味加重，多數人直覺認為與流汗增加或清潔不足有關，但研究發現，狐臭族群的腸道菌相與一般人存在差異，部分會產生異味的短鏈脂肪酸產生菌比例較高，當相關代謝物累積後，可能透過血液循環影響全身，並在腋下排出時，改變皮膚微環境，使狐臭味道更加明顯；此外，較高BMI值也與狐臭盛行率增加有關。

她指出，部分女性在生理期前後，會明顯感覺身體出現類似「油耗味」的氣味，這與荷爾蒙波動及代謝壓力有關。月經期間脂肪酸與酮類排出增加，可能產生類似油耗的味道，且經前症候群（PMS）愈明顯者，通常愈容易察覺這類變化。

至於口氣異常，林岑提醒，若呼吸中長期出現腐敗氣味，則應留意肝臟代謝問題。當肝功能下降時，部分揮發性物質無法正常代謝，會在體內累積，並透過呼吸排出，形成所謂「肝病氣息（Foetor Hepaticus）」。

林岑表示，部分體味問題與腸道菌叢失衡及代謝負擔有關，當腸道壞菌比例提高，蛋白質在腸道發酵後，容易產生吲哚、對甲酚及硫化物等氣味分子，之後可能進入血液循環，最終經由皮膚與呼吸排出，形成體味變化。

她建議，若想改善體味問題，除外在清潔外，更重要的是調整飲食與腸道環境，包括增加全穀類、豆類、深綠色蔬菜、莓果及綠茶等高纖與多酚食物攝取，減少過量紅肉與高蛋白飲食，並適量攝取蔥、薑、蒜等辛香料，避免硫化物影響口氣與體味。

此外，她也建議，可適量補充鎂與益生菌。鎂有助維持正常代謝、情緒穩定與腸道蠕動，而益生菌則有助調整腸道菌叢組成，維持腸道環境穩定。

她強調，夏天若想擺脫「地獄氣味」，除加強清潔外，更重要的是降低代謝負擔、穩定腸道菌相，才能由內而外維持清新狀態。

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