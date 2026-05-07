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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

植入眼睛直接觀察！科學家成功培養胰島素細胞 糖尿病小鼠恢復血糖控制

2026/05/07 14:22

科學家已能利用人體幹細胞培養出分泌胰島素的細胞，並在動物實驗中成功恢復其血糖調節能力。第一型糖尿病患者通常需透過日常監測與注射控制血糖；此為監測血糖示意圖。（圖取自Pixabay）

科學家已能利用人體幹細胞培養出分泌胰島素的細胞，並在動物實驗中成功恢復其血糖調節能力。第一型糖尿病患者通常需透過日常監測與注射控制血糖；此為監測血糖示意圖。（圖取自Pixabay）

〔編譯陳成良／綜合報導〕第一型糖尿病患者往往必須終身注射胰島素。瑞典研究團隊最新實驗指出，科學家已能在實驗室培養出會分泌胰島素的細胞，移植進糖尿病小鼠後，成功恢復血糖控制能力。

根據《科學日報》（Science Daily）報導，這項由瑞典卡羅林斯卡學院（Karolinska Institutet）主導的研究發表於期刊《幹細胞報告》（Stem Cell Reports）。研究人員開發出一種更穩定且高品質的方法，能誘導人體幹細胞產生具備功能的分泌細胞。

第一型糖尿病患者因無法自行分泌胰島素，通常需終身注射以控制血糖。研究人員指出，過去雖然嘗試以幹細胞取代受損細胞，但產出的細胞功能往往不夠穩定。

此次團隊優化了流程，讓細胞形成自然的3D群落。測試發現，這類培養出的細胞對血糖變化的反應比過去更穩定。

實驗過程中，研究團隊將這些細胞移植到糖尿病小鼠體內。為了方便長時間直接觀察細胞變化，團隊特別將細胞植入小鼠眼睛前方區域。

觀察發現，這些細胞在移植後逐漸成熟。數據指出，小鼠的血糖調節能力在數個月內獲得恢復。研究作者伯格倫（Per-Olof Berggren）表示，這項技術證實了人工培養細胞在體內持續發揮功能的潛力。

研究團隊表示，目前成果仍屬動物實驗階段。後續仍需解決免疫排斥問題，並確認人體移植的安全性與長期效果。

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