自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》食物中毒又一起！知名烤肉飯逾百人中招 醫警1毒素加熱也難殺

2026/05/07 14:23

桃園市知名上野烤肉飯內壢店上月14日發生大規模食品中毒案件，並檢出金黃色葡萄球菌及其腸毒素陽性。衛教資料指出，已受污染食物若未妥善存放，使細菌大量繁殖，且會產生不易經烹煮加熱破壞的腸毒素，不可輕忽。（桃園市衛生局提供）

桃園市知名上野烤肉飯內壢店上月14日發生大規模食品中毒案件，並檢出金黃色葡萄球菌及其腸毒素陽性。衛教資料指出，已受污染食物若未妥善存放，使細菌大量繁殖，且會產生不易經烹煮加熱破壞的腸毒素，不可輕忽。（桃園市衛生局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕食物中毒事件又一起！桃園市衛生局於4月14日接獲通報，知名上野烤肉飯內壢店發生大規模食品中毒案件，共有155人出現噁心、嘔吐及腹瀉等症狀，便當並檢出金黃色葡萄球菌及其腸毒素陽性，目前該店仍處於停業狀態，引發民眾關注食安。彰化縣衛生局衛教資料指出，金黃色葡萄球菌為細菌性食品中毒的第三大主因，已受污染食物若未妥善存放，將使細菌大量繁殖，且會產生不易經烹煮加熱破壞的腸毒素，不可輕忽。

衛教資料說明，金黃色葡萄球菌常見於皮膚、毛髮、鼻腔、咽喉及傷口等黏膜及糞便中，尤其大量存在於發炎或化膿的傷口。若調理食物的人員衛生不佳，或有未妥善包紮的傷口，便可能導致細菌污染食物。

4招防範食物中毒

衛教資料提及，想預防此類中毒發生，以下4項防範措施可供參考：

落實個人衛生：調理食品時，應穿戴整潔的工作服、帽子及口罩，頭髮不得外露，口罩應遮住口鼻，並養成勤洗手的好習慣，包括：如廁後、調理製備食品前及吐痰、咳嗽、擤鼻涕等污染手部行為後，均應以肥皂洗淨雙手。

注意手部健康：若手部有皮膚病、出疹、化膿等症狀，不可直接或間接參與食品調理作業；手部如果有傷口，也應妥善包紮並配戴不透水手套。

容器定時清洗：生、熟食調理區及使用器具應分開，並定期清洗；抹布也應分區使用，避免交叉污染。

食物儘快食用：調理完成的食物應盡快食用，避免於室溫下放置過久，最長不宜超過2小時。如無法立即食用，應置於7℃以下冷藏保存；若預計存放超過2天，應冷凍保存。

衛教資料也提醒，落實個人衛生、妥善保存食品，才能有效防範金黃色葡萄球菌引發的食品中毒事件。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中