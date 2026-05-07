健康網》食物中毒又一起！知名烤肉飯逾百人中招 醫警1毒素加熱也難殺

桃園市知名上野烤肉飯內壢店上月14日發生大規模食品中毒案件，並檢出金黃色葡萄球菌及其腸毒素陽性。衛教資料指出，已受污染食物若未妥善存放，使細菌大量繁殖，且會產生不易經烹煮加熱破壞的腸毒素，不可輕忽。（桃園市衛生局提供）

〔健康頻道／綜合報導〕食物中毒事件又一起！桃園市衛生局於4月14日接獲通報，知名上野烤肉飯內壢店發生大規模食品中毒案件，共有155人出現噁心、嘔吐及腹瀉等症狀，便當並檢出金黃色葡萄球菌及其腸毒素陽性，目前該店仍處於停業狀態，引發民眾關注食安。彰化縣衛生局衛教資料指出，金黃色葡萄球菌為細菌性食品中毒的第三大主因，已受污染食物若未妥善存放，將使細菌大量繁殖，且會產生不易經烹煮加熱破壞的腸毒素，不可輕忽。

衛教資料說明，金黃色葡萄球菌常見於皮膚、毛髮、鼻腔、咽喉及傷口等黏膜及糞便中，尤其大量存在於發炎或化膿的傷口。若調理食物的人員衛生不佳，或有未妥善包紮的傷口，便可能導致細菌污染食物。

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4招防範食物中毒

衛教資料提及，想預防此類中毒發生，以下4項防範措施可供參考：

●落實個人衛生：調理食品時，應穿戴整潔的工作服、帽子及口罩，頭髮不得外露，口罩應遮住口鼻，並養成勤洗手的好習慣，包括：如廁後、調理製備食品前及吐痰、咳嗽、擤鼻涕等污染手部行為後，均應以肥皂洗淨雙手。

●注意手部健康：若手部有皮膚病、出疹、化膿等症狀，不可直接或間接參與食品調理作業；手部如果有傷口，也應妥善包紮並配戴不透水手套。

●容器定時清洗：生、熟食調理區及使用器具應分開，並定期清洗；抹布也應分區使用，避免交叉污染。

●食物儘快食用：調理完成的食物應盡快食用，避免於室溫下放置過久，最長不宜超過2小時。如無法立即食用，應置於7℃以下冷藏保存；若預計存放超過2天，應冷凍保存。

衛教資料也提醒，落實個人衛生、妥善保存食品，才能有效防範金黃色葡萄球菌引發的食品中毒事件。

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