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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

不用變瘦也有差！耶魯研究：少吃改變體內發炎 關鍵在這種蛋白

2026/05/07 12:52

研究指出，適度減少熱量攝取可能與體內發炎反應與免疫蛋白變化有關，影響不完全取決於體重變化。（情境照，圖取自Shutterstock）

研究指出，適度減少熱量攝取可能與體內發炎反應與免疫蛋白變化有關，影響不完全取決於體重變化。（情境照，圖取自Shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕少吃可能影響身體的老化相關發炎機制，且關鍵或許不在體重。耶魯大學最新研究發現，適度減少熱量攝取與一種名為「C3」的免疫蛋白下降相關，且這項變化與是否變瘦並無直接因果。

根據《SciTechDaily》報導，耶魯大學醫學院團隊在《自然老化》（Nature Aging）期刊發表研究。該團隊分析為期兩年的「CALERIE」臨床試驗數據，觀察受試者減少約14%熱量攝取後的生理趨勢。

研究顯示，受試者體內一種名為「補體成分3」（C3）的免疫蛋白呈現下降。C3蛋白與慢性發炎相關，而相關發炎現象被視為老化過程中的重要特徵。

研究指出，雖然受試者在兩年內平均減重約8公斤，但數據顯示，C3蛋白的下降與體重減輕量之間並無直接關聯。這顯示熱量限制可能對脂肪組織產生特定的生物學影響，而非單純透過減重產生作用。

分析顯示，C3蛋白主要由脂肪組織中的特定免疫細胞（巨噬細胞）產生。研究團隊在小鼠實驗中觀察到，隨著年齡增長，腹部脂肪產生的C3蛋白會隨之增加，並與全身性發炎指標變化相關。

藥物模擬實驗 觀察免疫平衡變化

研究團隊嘗試在小鼠身上使用藥物阻斷C3蛋白活性，結果觀察到老化相關發炎指標出現下降趨勢。這為未來開發模擬熱量限制益處的藥物，提供了初步的觀察線索。

耶魯大學老化研究中心主任迪克西特（Vishwa Deep Dixit）指出，這項發現顯示老化相關機制具備調整空間。研究目標在於探索如何恢復免疫平衡，而非移除整個補體系統。

研究團隊強調，本研究為C3蛋白與熱量限制之間的關聯提供了觀察線索。目前仍處於機制探索階段，相關效果尚需進一步臨床試驗確認。受試者在調整飲食習慣前，應諮詢專業醫師意見。

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